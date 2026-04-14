El televisivo estilista cacereño Jesús Reyes, Premio Nacional a la Excelencia en Comunicación

El periodista y estilista cacereño Jesús Reyes ha sido distinguido con el Premio PRENAMO 2026 a la excelencia profesional en comunicación, un reconocimiento nacional que pone en valor su trayectoria en los ámbitos de la moda, la televisión y la estrategia de marca. El fallo destaca su capacidad para conectar "tendencias, estrategia y narrativa" en un sector cada vez más competitivo.

Natural de Valencia de Alcántara y nacido en 1987, Reyes se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres extremeños con mayor proyección en el universo de la comunicación especializada en lujo, moda y estilo de vida. Licenciado en Periodismo, con másteres en Televisión y en Comunicación en Moda y Análisis de Tendencias, también se ha formado en Dirección Creativa en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, un itinerario académico que ha acompañado con una creciente presencia mediática.

El periodista Jesús Reyes con su galardón. / Cedida

Su rostro se hizo popular en televisión como estilista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa’, y ha sido colaborador en ‘Espejo Público’, en Antena 3, analizando tendencias y actualidad vinculadas a la imagen. En paralelo, dirige su propia agencia, CoolHunting Madrid Comunicación, especializada en lujo, moda y estilo de vida, una faceta empresarial que el jurado de los PRENAMO sitúa entre las claves de este galardón.

Letizia Ortiz

El premio llega además en un momento de madurez profesional para Reyes, que ha ampliado su perfil como escritor con títulos como ‘Alter Ego’ y ‘Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz’, un ensayo centrado en la evolución estética de la heredera al trono. Precisamente, en una entrevista concedida a este diario en 2024, el comunicador defendía que la princesa Leonor "tiene en su casa a la mejor maestra en moda", en alusión a la influencia de la reina Letizia en la construcción de su imagen pública.

Aquel retrato ya mostraba a un profesional que ha sabido convertir la moda en una herramienta de comunicación. Reyes reivindicaba entonces el valor de la marca España, la moda circular y el peso del mensaje no verbal en figuras públicas, un discurso que encaja con el enfoque que ahora le reconoce PRENAMO.

Según la nota remitida por la organización, los premios se han consolidado como una plataforma que identifica a perfiles capaces de influir, innovar y generar impacto en sus respectivos sectores. En el caso de Jesús Reyes, el reconocimiento lo sitúa entre los nombres destacados de una edición que subraya el peso creciente de la comunicación y los servicios vinculados a la moda dentro del panorama nacional.

Para Extremadura, el premio supone también la proyección de uno de sus perfiles más visibles en la industria de la moda y la comunicación. Desde su Valencia de Alcántara natal hasta los platós de televisión y las firmas del lujo, Jesús Reyes continúa engordando una trayectoria en la que imagen, relato y estrategia caminan de la mano.

Premiados

El listado de premiados de esta edición también reconoce a perfiles y proyectos de muy distintos ámbitos, desde la moda y la creatividad -con nombres como Paula López, al frente de Cocolebrel, y Santi Castro- hasta la artesanía, la joyería, la belleza, la medicina estética, la empresa, la cultura y las bellas artes. Entre los distinguidos figuran además Ernesto Suárez-Machargo, Patroneo KEY, Zorayda Muñiz, Loalba Joyeros, NOVAO, Gema Casas, el doctor Rodrigo Martínez, Javier Guerrero, Rubén Puga Losada, Alberto Vázquez, María Puentes, Aaron Cobos, Pablo Martos Lozano, Francisco Celdrán, Cecilia Valdivia, María Menéndez, Rubén Fabuel y Julio César García Galán.