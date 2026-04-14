Villarreal de San Carlos, puerta de entrada a Monfragüe, acoge talleres sobre aves y flora en primavera

El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Villarreal de San Carlos, en pleno Parque Nacional de Monfragüe, acoge desde el 14 al 20 de abril un programa de talleres ambientales con motivo de la llegada de la primavera, una iniciativa que busca acercar a visitantes y vecinos al conocimiento de la flora y fauna del entorno.

Bajo el título de 'Taller bienvenida primavera', la actividad propone una experiencia participativa en la que los asistentes podrán interactuar con diferentes elementos naturales y profundizar en la riqueza biológica de uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Extremadura.

Aprender a reconocer especies y valorar la biodiversidad

Una de las propuestas centrales consistirá en invitar a los participantes a identificar especies vegetales, colocando sus nombres en una composición natural mientras las monitoras aportan información sobre cada una de ellas. Este ejercicio busca no solo mejorar el conocimiento del entorno, sino también sensibilizar sobre la importancia de conservar la biodiversidad y los riesgos que afronta en la actualidad.

Además, se desarrollará un taller específico sobre las plumas de las aves y otras estructuras, en el que se presentarán distintos tipos de plumas y huesos. A través de esta actividad, se explicarán aspectos como su composición, forma o función, así como curiosidades relacionadas con las especies, con el objetivo de fomentar el respeto hacia la fauna y destacar la necesidad de proteger sus áreas de cría.

Ambos talleres estarán dirigidos por monitoras de educación ambiental y forman parte de las acciones divulgativas habituales del Parque Nacional, que también se promocionan a través de sus canales oficiales.

Un referente en biodiversidad

El entorno en el que se desarrollan estas actividades es uno de los principales valores del programa. El Parque Nacional de Monfragüe, declarado también Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003, alberga una de las mayores concentraciones de fauna mediterránea de la península ibérica.

Entre las especies más representativas destacan aves emblemáticas como el buitre negro, la mayor colonia del mundo en este espacio, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra, todas ellas protegidas y consideradas de alto valor ecológico. También es habitual la presencia de otras rapaces como el buitre leonado o el alimoche, lo que convierte a Monfragüe en un destino de referencia para la observación de aves a nivel europeo.

En cuanto a la flora, el parque se caracteriza por la presencia de bosque mediterráneo, con especies como encinas, alcornoques, quejigos o jaras, que configuran un paisaje de dehesa y monte bajo de gran riqueza ecológica. Esta vegetación no solo define el entorno, sino que resulta esencial para el mantenimiento de los ecosistemas que habitan en él.

Villarreal de San Carlos, puerta de entrada al parque

La localidad de Villarreal de San Carlos, núcleo situado en el corazón del parque, actúa como principal punto de acceso para visitantes y como centro de servicios e interpretación. Desde aquí parten numerosas rutas y actividades educativas que permiten descubrir el valor natural y cultural del territorio.

Este tipo de talleres se enmarca dentro de las políticas de educación ambiental impulsadas por la Junta de Extremadura y organismos europeos, que consideran la sensibilización ciudadana como una herramienta clave para la conservación del medio natural.

Concienciación y participación

Con iniciativas como esta, el Parque Nacional de Monfragüe refuerza su papel no solo como espacio protegido, sino también como aula abierta de naturaleza, donde el conocimiento y la experiencia directa se convierten en herramientas fundamentales para la conservación.

La propuesta, que será de acceso libre entre las 10:00 y las 14:30 horas (mañana) y de 15:30 a 19:00 horas (tarde), invita así a redescubrir el entorno en primavera, una de las épocas de mayor actividad biológica, y a implicarse en la protección de un patrimonio natural que constituye uno de los grandes valores de Extremadura.