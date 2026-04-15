Alumnos de Cáceres y Malpartida de Plasencia representarán a Extremadura en la final nacional de la Ciberliga de la Guardia Civil

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha acogido este miércoles la entrega de diplomas a los equipos ganadores de la fase clasificatoria autonómica de Extremadura de la VII edición de la Ciberliga Pre Amateur, una iniciativa educativa impulsada por la Guardia Civil para fomentar la formación y la concienciación en ciberseguridad entre estudiantes de Educación Secundaria.

El acto reunió a los alumnos de los centros mejor clasificados de la comunidad autónoma: el IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres, el IESO Quercus de Malpartida de Plasencia y el colegio Santa Cecilia, también de la capital cacereña. Estos equipos han logrado situarse entre los tres mejores de Extremadura en una competición que ha contado con la participación de 240 equipos procedentes de 25 centros educativos (15 de la provincia de Badajoz y 10 de la de Cáceres), lo que refleja el alto grado de implicación del ámbito educativo en una iniciativa que cada año gana peso dentro de la formación en competencias digitales.

Galería | Así ha sido el acto de entrega de diplomas de la VII Ciberliga Pre Amateur de la Guardia Civil / Guardia Civil

En representación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura asistió Diego José Lubián, jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos de Cáceres, junto a distintos mandos de la Guardia Civil implicados en la organización de esta edición autonómica de la Ciberliga.

Durante la recepción institucional, los responsables del cuerpo quiseron trasladar su felicitación a los estudiantes por el trabajo realizado, destacando su esfuerzo, capacidad de trabajo en equipo y el alto nivel demostrado en la resolución de los ciber-retos propuestos, basados en situaciones reales del entorno digital.

Visita a las unidades especializadas de la Guardia Civil

Tras la entrega de diplomas, los alumnos han realizado una visita a distintas especialidades de la Comandancia de Cáceres, donde han podido conocer de primera mano el funcionamiento de unidades como el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), el Equipo@, el Centro Operativo Complejo (COS-COTA-062), el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el Equipo PEGASO y el Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX).

Imagen del acto. / Guardia Civil

La jornada ha concluido con una fotografía de grupo como recuerdo de la experiencia, que ha combinado reconocimiento académico y acercamiento al trabajo operativo de la Guardia Civil.

Camino a Aranjuez

Los equipos del IES Profesor Hernández Pacheco y del IESO Quercus, como primer y segundo clasificados respectivamente, representarán a Extremadura en la fase final nacional de la VII Ciberliga Pre Amateur. La cita se celebrará el próximo jueves 23 de abril en la localidad madrileña de Aranjuez, donde competirán con los mejores equipos del resto del país.

La Ciberliga de la Guardia Civil está dirigida a alumnado de ESO y tiene como objetivo principal promover un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. A través de la resolución de retos prácticos, los estudiantes trabajan competencias vinculadas a la ciberseguridad, el pensamiento crítico y la convivencia en el entorno digital, en una iniciativa que busca reforzar la educación tecnológica desde edades tempranas.