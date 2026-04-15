El encuentro de mujeres de La Vera reunirá a decenas de asociaciones en Jarandilla para celebrar su vigesimoquinta edición

La localidad de Jarandilla de la Vera se convertirá en punto de encuentro para decenas de asociaciones femeninas de la comarca con motivo del XXV Encuentro de Convivencia organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres de La Vera, una cita ya plenamente consolidada en el calendario social y cultural del norte cacereño.

La jornada, que se desarrollará a lo largo de todo el día, arrancará con la recepción de participantes acompañada por una charanga, dando paso a un programa que combinará actividades institucionales, culturales y lúdicas. Entre ellas destacan el desayuno compartido, el acto oficial con la presencia de autoridades, los pasacalles, la misa cantada, la comida popular en el pabellón municipal y diferentes propuestas musicales y de convivencia que se prolongarán hasta la tarde.

Un encuentro con larga trayectoria

El hecho de alcanzar su vigesimoquinta edición evidencia la continuidad y arraigo de esta iniciativa en la comarca. Este tipo de convivencias surgieron hace décadas impulsadas por el tejido asociativo femenino rural con el objetivo de crear espacios de encuentro, intercambio de experiencias y participación activa en la vida social de los municipios.

En la edición anterior, celebrada con una notable participación de mujeres procedentes de distintas localidades veratas, el encuentro volvió a demostrar su capacidad de convocatoria. La asistencia suele superar varios centenares de participantes, consolidándose como una de las citas más multitudinarias vinculadas al movimiento asociativo en la zona.

Durante esa jornada, se desarrollaron actividades muy similares a las previstas este año, con protagonismo para la música tradicional, las comidas compartidas y los actos institucionales, elementos que permiten reforzar los vínculos entre asociaciones y mantener vivas las tradiciones culturales. La buena acogida y el ambiente de convivencia fueron algunos de los aspectos más destacados por las participantes, que valoraron especialmente la oportunidad de reencontrarse y compartir experiencias.

Cohesión social en el medio rural

La comarca de La Vera cuenta con una fuerte tradición asociativa, en la que las asociaciones de mujeres desempeñan un papel clave en la dinamización social y cultural. Estas entidades impulsan a lo largo del año numerosas actividades relacionadas con la formación, la cultura, la igualdad y el ocio, contribuyendo de manera decisiva a la vida comunitaria de los pueblos.

Desde distintas instituciones, como la Diputación de Cáceres, se ha subrayado en reiteradas ocasiones la importancia de este tipo de encuentros como herramientas de cohesión social. No se trata únicamente de eventos festivos, sino de espacios que favorecen la participación ciudadana, el fortalecimiento de redes sociales y el intercambio intergeneracional.

Además, estas iniciativas contribuyen a visibilizar el papel de la mujer en el entorno rural, donde históricamente ha desempeñado funciones esenciales tanto en el ámbito familiar como en el económico y social. En este sentido, la convivencia se convierte también en un espacio de reconocimiento y reivindicación.

Tradición y cultura como eje central

El programa del XXV Encuentro mantiene la esencia de ediciones anteriores, con una clara apuesta por la cultura tradicional. La presencia de grupos folclóricos, la música en directo o las actividades gastronómicas refuerzan el vínculo con la identidad de La Vera, una comarca reconocida por la riqueza de sus tradiciones.

La comida popular, uno de los momentos centrales del día, se presenta como un espacio de convivencia en el que compartir no solo alimentos, sino también experiencias y vivencias. A ello se suman las actuaciones musicales y los pasacalles, que aportan un carácter festivo a la jornada.

Una cita con vocación de futuro

La celebración de esta vigesimoquinta edición el próximo 18 de abril confirma el éxito de una iniciativa que ha sabido mantenerse en el tiempo adaptándose a las nuevas realidades del medio rural. La creciente participación y la implicación de nuevas generaciones de mujeres apuntan a la continuidad de este tipo de encuentros en el futuro.

Con esta nueva convocatoria, Jarandilla de la Vera se posiciona una vez más como escenario de convivencia y participación, acogiendo una cita que va más allá del ocio para convertirse en un símbolo de unión, identidad y dinamización social en la comarca.