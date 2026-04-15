Familias de Caminomorisco se rebelan por el tejado del colegio: denuncian filtraciones y una solución insuficiente

Familias y un pueblo entero en pie de guerra por el tejado del colegio. La situación en el CEIP Los Ángeles de Caminomorisco, en la comarca cacereña de Las Hurdes, se ha vuelto cada vez más preocupante. El tejado necesita ser reformado cuanto antes, y la respuesta que ha recibido el colegio es que, si acaso, se cambia solo un 10%. Una situación límite que ha llevado a los padres del centro a reivindicarse de todas las formas posibles, pese a no poder tomar fotografías del estado de las instalaciones.

Detrás de esta movilización hay años de problemas acumulados. “Es una problemática que lleva sucediendo ya varios años”, explica Julen, representante de las familias. Sin embargo, la situación ha estallado este curso, especialmente tras un invierno marcado por las lluvias. “Los niños han estado con goteras y cubos de agua en las clases”, denuncia.

El edificio cuenta con un tejado con 44 años de antigüedad que presenta un estado bastante deteriorado. Según relatan las familias, las filtraciones afectan a varias aulas, hasta el punto de que en una de ellas el propio Ayuntamiento tuvo que intervenir de urgencia para evitar daños mayores. “Se llegó a hacer un orificio para que no se acumulase agua y no cediera el tejado”, señala Julen.

Imagen de una gotera. / Cedida por el Ayuntamiento de Caminomorisco.

Informes técnicos y una solución cuestionada

Los informes técnicos respaldan estas preocupaciones. Ya en 2024, el arquitecto municipal advirtió de la necesidad de sustituir completamente la cubierta. El motivo no es solo el desgaste por el paso del tiempo, sino también el material empleado: tejas de hormigón que, según los expertos consultados por las familias, se están descomponiendo progresivamente y ya no pueden reemplazarse parcialmente con garantías.

Según cuenta Julen, en base a lo que les han explicado los expertos, ahora mismo si pasas la mano por esas tejas, se descomponen. Uno se imagina la situación con las lluvias: eso y nada es lo mismo.

Pese a esta situación, la respuesta planteada por la administración, según denuncian las familias, dista de ser la esperada. La Junta de Extremadura habría previsto una inversión de 36.000 euros destinada a sustituir únicamente el 10% del tejado, una medida que consideran claramente "insuficiente".

Imagen del estado de algunas tejas. / Cedida por el Ayuntamiento de Caminomorisco.

“Cualquier técnico te dice que eso es una solución temporal. Dentro de poco volveremos a tener el mismo problema, pero en otra zona”, advierte el portavoz de las familias. Frente a esta propuesta, los afectados defienden un retejado integral cuyo coste, según presupuestos de 2024, rondaría los 95.000 euros.

La diferencia económica es notable, pero las familias insisten en que se trata de una inversión necesaria y a largo plazo. “Después de 44 años, lo lógico es hacer una intervención completa que garantice otros 40 años de uso”, sostienen.

Otro problema -y no el último- es que el problema del tejado además impide al centro acogerse a programas de mejora energética. Según explican las familias, la normativa actual exige que las cubiertas estén correctamente aisladas para poder optar a subvenciones relacionadas con climatización o eficiencia.

“Carece de sentido invertir en sistemas como la aerotermia si el tejado no está aislado. Es tirar el dinero”, apuntan. Por ello, consideran que la intervención debería abordar no solo la sustitución de las tejas, sino también la adecuación del edificio a los estándares actuales.

Contactos sin respuesta y casi mil firmas

En los últimos meses, las familias, que se encuentran "enormemente preocupadas y decepcionadas con la solución planteada", han intensificado sus gestiones. Han contactado con el delegado provincial de Educación, la secretaria de Educación y el inspector de Educación de zona, sin obtener una solución definitiva. Tras insistir, técnicos de la Junta visitaron el centro, pero la respuesta posterior ha sido la ya mencionada actuación parcial.

Más allá de las incomodidades, la comunidad educativa alerta de las implicaciones en términos de seguridad y salubridad. Las humedades, las filtraciones y la falta de aislamiento no solo afectan al bienestar del alumnado, sino también a las condiciones laborales del profesorado, que "está completamente de acuerdo con nuestras reivindicaciones”, asegura Julen, quien también destaca el respaldo de la dirección del centro.

CEIP Los Ángeles Caminorismo. / Web oficial

La frustración aumenta al recordar que ya en 2024 trasladaron personalmente esta problemática a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien se comprometió verbalmente a buscar una solución en una visita a la zona.

Como medida de presión, han impulsado una recogida de firmas que ha reunido 878 apoyos entre vecinos del municipio. Estas firmas han sido remitidas a las mismas autoridades educativas, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta oficial. "Ha firmado prácticamente todo el pueblo", que cuenta con poco más de 1.000 habitantes.

El patio

El tejado no es el único problema del centro. Parte del patio permanece clausurado por la Consejería de Educación al encontrarse en condiciones “muy precarias” y no seguras para su uso. Para colmo, la zona disponible es reducida y está completamente al sol. Además, cuenta con dos columpios cuya madera está carcomida y con tornillos al descubierto, según denuncia. “Con el calor, los niños no van a poder usar el patio y tendrán que quedarse dentro”, advierten. Pero esa será "nuestra próxima batalla".

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Mientras tanto, la comunidad educativa del CEIP Los Ángeles continúa conviviendo con goteras, humedades y espacios limitados, en una situación que, aseguran, ya no puede prolongarse más.