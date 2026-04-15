Salorino dará el pistoletazo de salida al V Festival de Oficios Artesanos de Cáceres, que recorrerá seis municipios

La quinta edición del Festival de Oficios Artesanos de la provincia de Cáceres comenzará este abril en Salorino, dando inicio a un recorrido que llevará esta propuesta cultural por distintos municipios de la provincia hasta el mes de septiembre. Se trata de un proyecto impulsado y financiado por la Diputación Provincial de Cáceres, con el objetivo de acercar la artesanía a la ciudadanía y reforzar su papel como motor económico y cultural en el medio rural.

La diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, ha señalado que esta iniciativa nace con el propósito de "visualizar el trabajo de los artesanos" y poner en valor un sector clave para la identidad de la provincia. En la edición anterior participaron 54 empresas y se registraron alrededor de 8.000 visitantes, cifras que desde la organización esperan igualar o incluso superar este año.

Un recorrido por la provincia con la artesanía como protagonista

Cada jornada incluirá además talleres participativos gratuitos, masterclass, pasacalles de música tradicional y actividades vinculadas a la sostenibilidad, como el reciclaje textil. Todo ello con el objetivo de acercar los oficios tradicionales a todos los públicos y generar una "relación de cercanía entre artesanos y visitantes".

La Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex) es otro de los impulsores del proyecto junto a la Institución Provincial. En este sentido, la vicepresidenta de Artesanex, Elisabeth Muñoz, ha destacado que el festival permitirá "establecer un diálogo directo entre el artesano y el fiel público", mostrando no solo el producto final, sino también su proceso de elaboración.

Artesanía con raíces en cada municipio

La elección de los municipios no es casual, ya que todos ellos cuentan con una tradición artesana significativa. En Salorino, por ejemplo, destacan los trabajos vinculados al entorno de la dehesa, como la elaboración de productos derivados del corcho y la madera, así como la artesanía ligada a la vida rural.

Peraleda de la Mata, situada en la comarca del Campo Arañuelo, mantiene oficios tradicionales relacionados con la cestería y la elaboración de utensilios agrícolas, vinculados históricamente a la economía agraria de la zona.

En Sierra de Fuentes, localidad próxima a Cáceres, la artesanía se ha centrado tradicionalmente en trabajos de cuero y madera, además de pequeñas producciones textiles. Su alcalde, Sergio Domínguez, ha subrayado que es "un orgullo" acoger esta cita, destacando su impacto cultural y social.

Serradilla, enclavada en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe, conserva una fuerte tradición en bordados y labores textiles, además de trabajos en piedra y madera relacionados con la arquitectura popular.

Por su parte, Arroyo de la Luz es uno de los municipios con mayor tradición alfarera de la provincia. Como ha señalado su alcalde, Carlos Caro, la cerámica llegó a convertirse en una "auténtica industria local" en el siglo XX, y aún hoy cuenta con varios talleres activos. A ello se suman los bordados tradicionales, especialmente los mantones del traje típico.

Finalmente, Jaraíz de la Vera, en el norte de la provincia, destaca por su vinculación con la artesanía agroalimentaria, especialmente en torno al pimentón de la Vera, así como por trabajos en madera y cerámica.

Un impulso al relevo generacional y la economía rural

Desde la organización se ha puesto de relieve la necesidad de garantizar un futuro para determinados oficios. "Hay oficios que necesitarían relevo generacional, como esparteros o mimbreros, donde carecemos de artesanos", ha señalado Muñoz, quien también ha destacado el auge actual de disciplinas como la cerámica.

El festival no solo busca preservar estas tradiciones, sino también adaptarlas a los nuevos tiempos, combinando innovación y técnicas contemporáneas. En este sentido, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con un sector que contribuye a fijar población en el medio rural y a generar empleo.

Una experiencia participativa y educativa

Además de la dimensión expositiva, el festival incorpora una vertiente formativa dirigida especialmente a los más jóvenes. Los talleres permitirán aprender directamente de los artesanos y crear piezas propias, mientras que las masterclass ofrecerán un conocimiento más profundo de cada oficio.

Tras el éxito de la edición anterior, el festival recorrerá seis municipios, comenzando en Salorino el 25 de abril. Una cita inicial a la que seguirán la de Peraleda de la Mata el 30 de mayo, Sierra de Fuentes el 27 de junio, Serradilla el 25 de julio, Arroyo de la Luz el 29 de agosto y Jaraíz de la Vera el 26 de septiembre.

En cada una de estas localidades se creará la denominada "Plaza de los Oficios Artesanos", un espacio central donde se desarrollarán exposiciones, venta de productos y demostraciones en vivo.

Las inscripciones para participar en las actividades del festival de Salorino ya están abiertas a través de la web oficial, con plazas limitadas. Y próximamente se podrá consultar la programación e inscribirse en las actividades del resto de municipios a través de las redes sociales de Turismo de la provincia de Cáceres y en la web del festival.

Con esta nueva edición, el Festival de Oficios Artesanos se consolida como una de las principales iniciativas de promoción cultural en la provincia, demostrando que la artesanía "no es solo tradición, sino también innovación, talento y oportunidad".