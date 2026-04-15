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Guitarvera regresa a Villanueva de la Vera: un festival con más de dos décadas de historia en Extremadura

El festival Guitarvera, con fuerte componente comunitario, involucra a asociaciones y vecinos en la organización y desarrollo de actividades, convirtiendo las calles del municipio en un escenario vivo de música tradicional

Galería | La Vera suena a guitarra

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Galería | La Vera suena a guitarra / Jorge Armestar

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Villanueva de la Vera

Villanueva de la Vera se convertirá este fin de semana en epicentro de la cultura popular con la celebración de Guitarvera, un encuentro que combina música tradicional, rutas senderistas y actividades participativas, y que se desarrollará con un completo programa repartido por distintos rincones del municipio.

Un festival con más de dos décadas de historia

Guitarvera no es solo una cita festiva, sino un proyecto cultural consolidado que se celebra en Villanueva de la Vera desde el año 2002. Nació como un encuentro de cultura popular impulsado desde la sociedad civil con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones rurales, la música y el folclore de la comarca y de otras regiones.

Con el paso del tiempo, el festival ha evolucionado hasta convertirse en un referente etnográfico en Extremadura, reuniendo cada primavera a miles de visitantes y participantes que comparten un mismo interés por la cultura tradicional.

Su esencia se basa en promover la identidad cultural a través de la música, el baile, las rutas por el entorno natural y la convivencia entre vecinos y visitantes; algo que ela iniciativa ha sabido mantener con el paso de los años. Cada edición gira en torno a una temática concreta vinculada al mundo rural, reforzando así su carácter divulgativo y participativo.

Cultura popular y participación ciudadana

El evento arrancará el viernes 17 de abril con la presentación de la ruta senderista y la conferencia 'Besos con lengua: el poder de la palabra. Un recorrido por las lenguas de Extremadura', a cargo de Ángel Luis Tiemblo, en el Auditorio Municipal. La jornada se cerrará con una ronda musical por las calles del pueblo.

El sábado 18 de abril será el día central, con propuestas que van desde rutas senderistas y BTT por el entorno natural de La Vera hasta actividades infantiles, talleres, actuaciones en distintos espacios del municipio, los conocidos 'rincones'; el pregón; y un concierto de jotas. La jornada concluirá con las tradicionales carretillas.

El domingo 19 de abril continuará la programación con rondas populares, talleres de jotas y un circuito guitarrero que reunirá a grupos procedentes de diferentes puntos de España, además de una barriscada popular y el cierre con actuaciones folclóricas.

Uno de los rasgos más característicos de Guitarvera es su fuerte componente comunitario. El festival se articula en torno a la implicación de asociaciones, grupos folclóricos y vecinos, que participan activamente en la organización y desarrollo de las actividades.

Los 'rincones' musicales, las rondas y los encuentros espontáneos convierten las calles del casco histórico en un escenario vivo donde la música tradicional cobra protagonismo. A ello se suman propuestas como rutas senderistas o actividades gastronómicas, que refuerzan el vínculo entre cultura y territorio.

Un motor cultural y turístico para La Vera

Además de su dimensión cultural, Guitarvera se ha consolidado como una herramienta de dinamización económica y turística para Villanueva de la Vera y el conjunto de la comarca. La llegada de visitantes durante el evento impulsa la actividad local y contribuye a proyectar la imagen de La Vera como destino ligado a la tradición, la naturaleza y el patrimonio.

En un municipio ya conocido por celebraciones como el Peropalo, Guitarvera se ha convertido en una de las citas más destacadas del calendario cultural, reforzando el papel de la cultura popular como elemento clave en la identidad y el desarrollo del medio rural.

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Con una programación diversa y participativa, la nueva edición vuelve a apostar por mantener vivas las raíces, demostrando que tradición e innovación pueden convivir en una misma celebración.

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