Las Hurdes celebra la III Primavera de Leyenda con tradición, cultura y naturaleza para dinamizar el turismo

La comarca de Las Hurdes volverá a llenarse de tradición, cultura y naturaleza con la celebración de la III Primavera de Leyenda Hurdana, una iniciativa impulsada por la Asociación de Turismo de Las Hurdes (ATHUR) con el objetivo de dinamizar el turismo durante la primavera, considerada una de las épocas más atractivas del año en este enclave del norte cacereño.

El evento, que alcanza su tercera edición, se desarrollará durante tres fines de semana en distintas localidades de la comarca: Pinofranqueado (17, 18 y 19 de abril), Riomalo de Abajo (5, 6 y 7 de junio) y Casar de Palomero (19, 20 y 21 de junio). La propuesta combina actividades culturales, gastronómicas y de ocio con un marcado acento en las tradiciones, leyendas y el patrimonio inmaterial hurdano.

Un impulso al territorio desde la colaboración

La iniciativa nace con una clara vocación de cohesión territorial y promoción turística. Según la organización, el objetivo es distribuir actividades por distintas poblaciones donde operan empresarios asociados, fomentando así la participación local y la llegada de visitantes.

El proyecto se sustenta en una estrecha colaboración público-privada en la que participan empresas turísticas, asociaciones vecinales, centros de interpretación, oficinas de turismo y administraciones locales, junto al apoyo del Grupo de Acción Local ADICHURDES y los ayuntamientos implicados. Todo ello, además, en el marco de la Red de Aldeas Históricas, a la que pertenece la comarca.

Imagen de una celebración hurdana del año pasado. / ATHUR

La presidenta de ATHUR, Victoria Rodrigo, ha destacado la importancia de consolidar esta cita como un referente turístico: el objetivo es que se convierta en un evento con identidad propia, basado en la mitología, el folclore y la gastronomía hurdana, en un momento clave en el que el territorio aspira a ser reconocido como Paisaje Cultural por la Unesco.

Tradición, naturaleza y experiencias para todos

La programación incluye una amplia variedad de actividades diseñadas para todos los públicos. Desde rutas senderistas y visitas a centros de interpretación hasta talleres artesanales —cestería, madera, ganchillo o velas de cera—, pasando por mercados de productos locales y degustaciones gastronómicas organizadas por vecinos y asociaciones.

También tendrán un papel destacado la música tradicional y el folclore, con actuaciones de grupos como La Traslaera o Fontanika Folk, así como la observación astronómica, aprovechando la condición de la comarca como destino Starlight.

Uno de los elementos más distintivos del evento será la teatralización de leyendas y relatos populares, con espectáculos itinerantes, pasacalles y rutas dramatizadas que permitirán a los visitantes adentrarse en el imaginario hurdano.

Las leyendas cobran vida

Cada localidad contará con propuestas específicas. En Pinofranqueado, el actor y director Santi Senso presentará 'La Chaguarza', una creación original inspirada en la tradición local que dará vida a una figura de bruja sanadora. El espectáculo culminará con un desfile por las calles del municipio y una ceremonia simbólica en la plaza, acompañado por personajes legendarios y música tradicional.

En Riomalo de Abajo, el protagonismo recaerá en rutas teatralizadas y espectáculos como 'Las Hurdes, donde viven las leyendas', de la compañía El Lobo y la Luna, o las representaciones del 'Ciego y Juglarinu del Teso', centradas en el saber popular transmitido a través de romances y coplas.

Imagen del cartel de la leyenda de La Chaguarza. / ATHUR

Por su parte, Casar de Palomero acogerá propuestas como 'El lastre de la leyenda', una visita teatralizada en el Museo de las Visitas Reales, donde el público interactuará con los personajes, además de pasacalles ambientados en oficios tradicionales.

La III Primavera de Leyenda Hurdana no solo busca atraer visitantes, sino también reforzar el vínculo de la población local con su patrimonio cultural. La traducción de los programas al extremeñu, por ejemplo, responde al interés por preservar y visibilizar la identidad lingüística de la comarca.