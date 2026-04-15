Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MontaneraPolo comercialCáceres barro a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Incendios forestales

El humo de un incendio forestal en Acebo obliga a cortar la carretera CC-111

La Guardia Civil ha desviado el tráfico por la EX-109 mientras trabajan en la zona dos helicópteros y medios terrestres, horas después del simulacro de gran incendio celebrado en la Sierra de Gata

Columna de humo del incendio de Acebo

Columna de humo del incendio de Acebo / Brif Pino

Laura Alcázar

Laura Alcázar

El humo de un incendio forestal activo este miércoles en las proximidades de la localidad de Acebo, en Cáceres, ha obligado a cortar al tráfico la carretera CC-111, en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 3. El corte se ha producido a las 18.40 horas por la falta de visibilidad y el riesgo para la seguridad de la circulación, según ha informado la Guardia Civil.

En la zona permanecen una patrulla de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que se encargan de regular el tráfico y garantizar la seguridad mientras se mantenga la restricción.

En las labores de extinción participan medios aéreos, con dos helicópteros, además de recursos terrestres. Como itinerario alternativo, se ha habilitado un desvío por la EX-109, a la altura del kilómetro 64,500, para acceder a la localidad de Acebo.

Fotogalería | Simulacro de incendio en Extremadura y Castilla y León

Simulacro de incendio en Extremadura y Castilla y León / Juntaex

Simulacro en Gata

La incidencia se produce, además, el mismo día en que se ha desarrollado un simulacro de gran incendio forestal en la Sierra de Gata, organizado sobre un escenario que planteaba un fuego originado en Cadalso y extendido después hasta la provincia de Salamanca.

Noticias relacionadas

El ejercicio, gestionado desde Robleda, reunió a más de 200 personas de Extremadura, Castilla y León y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de ensayar la coordinación entre administraciones y operativos ante un incendio de máxima complejidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro
  2. Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
  3. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
  4. Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
  5. Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
  6. Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
  7. El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
  8. La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo

El humo de un incendio forestal en Acebo obliga a cortar la carretera CC-111

Alumnos de Cáceres y Malpartida de Plasencia representarán a Extremadura en la final nacional de la Ciberliga de la Guardia Civil

Alumnos de Cáceres y Malpartida de Plasencia representarán a Extremadura en la final nacional de la Ciberliga de la Guardia Civil

Ismael Villalobos, de La Casa de las Carcasas, impulsa una residencia de vanguardia en Jaraíz de la Vera

Ismael Villalobos, de La Casa de las Carcasas, impulsa una residencia de vanguardia en Jaraíz de la Vera

Despliegan carteles en Plasencia para encontrar a José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla

Despliegan carteles en Plasencia para encontrar a José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla

Alojamiento y actividades: cómo alargar la experiencia de la Ruta Violeta en el entorno de Monfragüe

Alojamiento y actividades: cómo alargar la experiencia de la Ruta Violeta en el entorno de Monfragüe

Familias de Caminomorisco se rebelan por el tejado del colegio: denuncian filtraciones y una solución insuficiente

Familias de Caminomorisco se rebelan por el tejado del colegio: denuncian filtraciones y una solución insuficiente

Trujillo celebrará el Corpus Christi el 14 de junio por la visita del Papa León XIV a Madrid

Trujillo celebrará el Corpus Christi el 14 de junio por la visita del Papa León XIV a Madrid

El encuentro de mujeres de La Vera reunirá a decenas de asociaciones en Jarandilla para celebrar su vigesimoquinta edición

El encuentro de mujeres de La Vera reunirá a decenas de asociaciones en Jarandilla para celebrar su vigesimoquinta edición
Tracking Pixel Contents