Incendios forestales
El humo de un incendio forestal en Acebo obliga a cortar la carretera CC-111
La Guardia Civil ha desviado el tráfico por la EX-109 mientras trabajan en la zona dos helicópteros y medios terrestres, horas después del simulacro de gran incendio celebrado en la Sierra de Gata
El humo de un incendio forestal activo este miércoles en las proximidades de la localidad de Acebo, en Cáceres, ha obligado a cortar al tráfico la carretera CC-111, en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 3. El corte se ha producido a las 18.40 horas por la falta de visibilidad y el riesgo para la seguridad de la circulación, según ha informado la Guardia Civil.
En la zona permanecen una patrulla de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que se encargan de regular el tráfico y garantizar la seguridad mientras se mantenga la restricción.
En las labores de extinción participan medios aéreos, con dos helicópteros, además de recursos terrestres. Como itinerario alternativo, se ha habilitado un desvío por la EX-109, a la altura del kilómetro 64,500, para acceder a la localidad de Acebo.
Simulacro en Gata
La incidencia se produce, además, el mismo día en que se ha desarrollado un simulacro de gran incendio forestal en la Sierra de Gata, organizado sobre un escenario que planteaba un fuego originado en Cadalso y extendido después hasta la provincia de Salamanca.
El ejercicio, gestionado desde Robleda, reunió a más de 200 personas de Extremadura, Castilla y León y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de ensayar la coordinación entre administraciones y operativos ante un incendio de máxima complejidad.
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