Ismael Villalobos, de La Casa de las Carcasas, impulsa una residencia de vanguardia en Jaraíz de la Vera

Jaraíz de la Vera prevé ver en unos años uno de los grandes proyectos que va a poner en marcha la comarca y que, sin duda, repercutiría en esta bastante. Y para bien. El Ayuntamiento ha presentado en rueda de prensa un ambicioso proyecto para la construcción de un nuevo centro residencial para mayores, una infraestructura llamada a dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población y a evitar que muchos vecinos tengan que abandonar el municipio para recibir atención especializada.

El alcalde puso sobre la mesa un dato revelador: el 22,4% de los habitantes de Jaraíz de la Vera supera los 65 años. Una cifra que evidencia la necesidad urgente de ampliar los servicios asistenciales en la localidad. En la actualidad, el municipio cuenta únicamente con una residencia de titularidad de la Junta de Extremadura con 64 plazas, claramente insuficientes para cubrir la demanda existente, no solo local sino también comarcal.

Ismael Villalobos y Luis Miguel Núñez, en la presentación. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

Frente a esta realidad, el nuevo centro se presenta como un proyecto “de vanguardia”, con más de 5.000 metros cuadrados construidos en una sola planta. El diseño apuesta por la integración con el entorno, incorporando zonas verdes, huertos y espacios comunes, y poniendo el foco en la dignidad, la autonomía y el bienestar de los usuarios.

La residencia contará con 192 plazas (triplicando la capacidad actual) y ofrecerá servicios ampliados, con un modelo asistencial más moderno y adaptado a las necesidades de las personas mayores.

Pero el impacto del proyecto no será solo social. Desde el punto de vista económico, supondrá un importante revulsivo para la localidad, con la creación de alrededor de 80 puestos de trabajo directos. El Ayuntamiento ha avanzado su intención de priorizar la contratación de personas empadronadas en el municipio, con especial incidencia en el empleo juvenil y femenino. Entre los perfiles demandados se incluirán profesionales sanitarios, auxiliares, personal de cocina y limpieza.

Lugar donde se levantará la residencia. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

8 millones de euros

La inversión, que rondará los 8 millones de euros, será íntegramente privada y se ejecutará sobre suelo también privado. El Consistorio ha mostrado su respaldo al proyecto mediante la agilización de trámites urbanísticos y administrativos, así como con incentivos fiscales, entre ellos la eliminación de la tasa de apertura y bonificaciones de hasta el 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al considerarlo de especial interés municipal.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el empresario Ismael Villalobos, conocido por estar al frente de la marca internacional de fundas de dispositivos móviles La Casa de las Carcasas. El promotor destacó que el objetivo es convertir esta infraestructura en “la mejor residencia de mayores de Extremadura”, poniendo el acento en aspectos como el diseño en una sola planta, las habitaciones con acceso directo a jardines y un sistema de climatización eficiente mediante suelo radiante y refrescante.

En cuanto al calendario, las previsiones apuntan a que las obras podrían iniciarse en el primer trimestre de 2027, una vez finalicen los trámites administrativos, y concluir antes del tercer trimestre de 2028.

El futuro centro se ubicará junto al Colegio Ejido y nace con la vocación de convertirse en un referente regional en la atención a mayores, combinando calidad asistencial, sostenibilidad y arraigo territorial en una comarca que, cada vez más, demanda este tipo de servicios.