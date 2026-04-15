Trujillo celebrará el Corpus Christi el 14 de junio por la visita del Papa León XIV a Madrid

La comunidad cristiana de Trujillo vivirá este año una celebración especial del Corpus Christi debido a la visita del Papa León XIV a España el próximo mes de junio. El Santo Padre permanecerá en el país del 6 al 12 de junio, con presencia en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Uno de los actos más destacados de esta visita tendrá lugar el 7 de junio en Madrid, cuando el Papa León XIV presidirá una solemne eucaristía en la plaza de Cibeles, abierta a la participación de todos los fieles que deseen asistir. La cita se presenta como una ocasión única para vivir la fe en comunión con el sucesor de San Pedro.

Con motivo de este acontecimiento, y dado que ese mismo día se celebra la solemnidad del Corpus Christi, en Trujillo se ha decidido trasladar la celebración principal al domingo 14 de junio. Ese día tendrá lugar la Santa Misa a las 11.00 horas en la iglesia de Santa María, seguida de la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento del Altar hasta el templo de San Francisco.

Desde la parroquia se ha invitado de forma especial a participar en la misa y en la procesión a todos los niños que recibieron la Primera Comunión el pasado mes de mayo. En cuanto al domingo 7 de junio en Trujillo, la celebración eucarística se mantendrá con normalidad, aunque en horario distinto: será a las 12.00 horas en el templo de San Francisco.

Para facilitar la asistencia de los fieles a la misa papal en Madrid, las parroquias organizarán autobuses con salida desde Trujillo en la madrugada del domingo 7 de junio, con regreso previsto a lo largo de la tarde. La organización recuerda que quienes deseen apuntarse u obtener más información pueden pasar por las sacristías o ponerse en contacto con el párroco D. Juan Carlos Milla.

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La visita del Papa y la adaptación de los actos litúrgicos convierten este junio en un mes especialmente significativo para los católicos de Trujillo, que podrán unirse tanto a la celebración en Madrid como a la solemne festividad del Corpus en su localidad.