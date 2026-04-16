Accidentes de tráfico en las carreteras cacereñas: dos personas heridas al volcar sus vehículos en Navalmoral y Holguera

Una mujer de 28 años sufre heridas de diversa consideración a consecuencia de un accidente de tráfico registrado en Navamoral de la Mata. Según informa el Centro de Emergencia 112 de Extremadura, el siniestro se produjo en la noche de ayer miércoles en la carretera CC-405.

Al parecer, la conductora se salió de la vía y volcó. Los servicios de emergencia trasladaron a la herida al Hospital de Campo Arañuelo

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una Unidad Médica de Emergencia (UME), una dotación de Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y Rescate (Sepei) de Cáceres y una patrulla de la Guardia Civil.

Segundo accidente en las carreteras cacereñas

Sin embargo, no se trata del único accidente en las carreteras cacereñas, ya que horas después, los efectivos de emergencia del 112 de Extremadura volvieron a intervenir en un percance de tráfico. Así, según informa en la red social X, sobre las 7 de esta mañana se ha producido un siniestro en la carretera CC-163, a la altura de la localidad cacereña de Holguera.

En este caso se han movilizado una unidad de emergencia, sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Torrejoncillo, además de la Guardia Civil y efectivos de Carreteras de la Diputación de Cáceres. La persona herida fue evacuada al Hospital Ciudad de Coria.