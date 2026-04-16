Los arcos de Alconétar, ejemplo de cómo la ingeniería genera interés turístico en Cáceres

Los arcos de Alconétar, situados entre Cañaveral e Hinojal sobre el embalse de Alcántara, han superado su función inicial como infraestructura viaria para convertirse también en un elemento reconocible dentro del paisaje del norte de la provincia de Cáceres. Su impacto va más allá de la movilidad y alcanza ámbitos como el turismo, la conservación técnica y la comparación con otras grandes obras de ingeniería del territorio.

Un nuevo foco de interés turístico en el entorno del Tajo

Aunque no nacieron con una vocación turística, los arcos de Alconétar han acabado integrándose como un atractivo visual dentro del entorno del embalse de Alcántara. Su silueta metálica, visible desde distintos puntos del término municipal de Garrovillas de Alconétar o desde áreas cercanas a la antigua vía de la Plata, se ha convertido en un elemento fotografiado y reconocido por quienes recorren la A-66.

Este fenómeno es similar al que se ha producido con otras infraestructuras de la provincia, como el viaducto del Almonte entre Garrovillas de Alconétar y Alcántara, cuya magnitud ha despertado interés entre visitantes y aficionados a la ingeniería. En ambos casos, la combinación de paisaje y estructura ha generado un valor añadido que trasciende lo puramente funcional.

Además, la mejora de accesibilidad que ha supuesto la A-66 ha facilitado la llegada de visitantes a enclaves cercanos como el propio embalse de Alcántara o el entorno de la localidad de Alcántara, reforzando indirectamente la actividad turística en la zona.

Mantenimiento y conservación de una infraestructura estratégica

Desde su puesta en servicio a comienzos del siglo XXI, los arcos de Alconétar han estado sujetos a los programas habituales de conservación de la red estatal de carreteras, gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Estas labores incluyen inspecciones periódicas de la estructura metálica, revisión de juntas y apoyos, así como trabajos de protección frente a la corrosión, especialmente relevantes en un entorno húmedo como el del embalse.

El uso de acero estructural en el arco obliga a aplicar tratamientos anticorrosivos y repintados programados, una práctica común en grandes puentes metálicos. Asimismo, se controlan posibles deformaciones o fatigas derivadas del tráfico continuo, garantizando la seguridad y la durabilidad de la infraestructura.

Este modelo de mantenimiento es comparable al aplicado en otras obras relevantes de la provincia, como el puente internacional de Cedillo, donde la exposición al río Tajo también exige una vigilancia constante de los materiales y de las condiciones ambientales.

Similitudes y diferencias con otras grandes estructuras de Cáceres

Dentro de la provincia de Cáceres, los arcos de Alconétar comparten protagonismo con otras infraestructuras singulares, aunque presentan características propias que los diferencian claramente.

Una de las principales similitudes se encuentra en el objetivo común: salvar grandes obstáculos geográficos asociados al río Tajo o sus afluentes. Así ocurre con el ya citado viaducto del Almonte, que permite el paso de la línea de alta velocidad entre Alcántara y Garrovillas de Alconétar. Ambos casos responden a la necesidad de mantener la continuidad de grandes ejes de comunicación en un territorio con fuertes condicionantes naturales.

Sin embargo, las diferencias son notables en el diseño. Mientras los arcos de Alconétar se basan en un arco metálico inferior que sostiene el tablero, el viaducto del Almonte utiliza un sistema de arco de hormigón de gran luz adaptado al tráfico ferroviario. Por su parte, el puente de Cedillo responde a un esquema más convencional, con menor complejidad estructural y una función principalmente transfronteriza.

Otra diferencia clave reside en el sistema constructivo. El abatimiento de los semiarcos en Alconétar supuso una innovación destacada en su momento, frente a técnicas más habituales como el avance en voladizo empleado en otras obras de la provincia.

Un elemento consolidado en el paisaje y la red viaria

Con el paso del tiempo, los arcos de Alconétar han dejado de ser únicamente una solución técnica para convertirse en una referencia dentro del paisaje del Tajo cacereño. Su presencia contribuye tanto a la funcionalidad de la A-66 como a la identidad visual de esta parte de la provincia.

Al igual que ocurre con otras grandes infraestructuras de municipios como Alcántara, Garrovillas de Alconétar o Cedillo, el puente demuestra cómo la ingeniería puede generar no solo conectividad, sino también nuevos puntos de interés en un territorio donde naturaleza y obra pública conviven de forma cada vez más integrada.