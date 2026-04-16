Un autobús gratuito facilita la llegada a la Feria Aromas del Geoparque desde Deleitosa y otras localidades

Navalvillar de Ibor será la sede de una nueva edición de la Feria Aromas del Geoparque, una cita que este año adquiere un carácter especial al conmemorar el 15 aniversario del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. La jornada reunirá actividades culturales, gastronómicas y deportivas en torno a los valores naturales y tradicionales de este territorio reconocido por la Unesco.

La feria, que tendrá lugar en el centro de la localidad, incluirá stands de productos, propuestas folclóricas, actividades deportivas y una paella solidaria, consolidándose como un evento que combina ocio, tradición y promoción del medio rural.

Un evento joven con vocación de referencia

Aunque la celebración del aniversario del Geoparque aporta un contexto simbólico, la Feria de los Aromas es una iniciativa relativamente reciente dentro del calendario festivo de la comarca. Según datos de la Diputación de Cáceres, esta feria nació con el objetivo de convertirse en un escaparate de los recursos gastronómicos, agroganaderos y medioambientales del territorio, apostando desde sus inicios por poner en valor los productos locales y la identidad del Geoparque.

Las primeras ediciones surgieron impulsadas por el propio municipio y con el respaldo de instituciones provinciales, en un contexto en el que el Geoparque comenzaba a consolidarse como destino turístico sostenible. Desde entonces, la feria ha evolucionado como una propuesta vinculada a la dinamización económica y social de la zona, atrayendo cada año a más visitantes.

Gastronomía, naturaleza y cultura como eje

El concepto de "aromas" que da nombre a la feria responde a la idea de mostrar la riqueza sensorial del territorio. El evento pone el foco en productos emblemáticos como la miel Villuercas-Ibores, el queso Ibores o el aceite de oliva, además de plantas aromáticas propias del entorno, como el romero, la jara o la lavanda.

Esta orientación conecta directamente con la estrategia del Geoparque, que apuesta por unir naturaleza, cultura y gastronomía como elementos de desarrollo rural. De hecho, iniciativas similares dentro del territorio han demostrado su capacidad para atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al patrimonio natural y culinario.

Una feria ligada al desarrollo del Geoparque

La historia de la Feria de los Aromas no puede entenderse sin el contexto del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, creado en 2011. Desde su reconocimiento internacional, este espacio ha impulsado múltiples actividades orientadas a divulgar sus valores geológicos, culturales y ambientales.

En este marco, la feria surge como una herramienta para acercar ese patrimonio a la población local y a los visitantes, fomentando el turismo sostenible y el consumo de productos de proximidad. Su celebración en Navalvillar de Ibor, un municipio de pequeño tamaño, responde también a la voluntad de distribuir los beneficios del turismo en el medio rural y dar protagonismo a localidades menos conocidas.

Consolidación y proyección futura

Con el paso de los años, la Feria de los Aromas ha ido ganando peso dentro de la agenda comarcal, integrándose en una red de eventos que buscan dinamizar el territorio a través de la cultura y la tradición. Su evolución refleja una tendencia creciente en Extremadura que apuesta por ferias temáticas que combinan identidad local y promoción turística.

Para aquellos que quieran acudir desde fuera del municipio, se ha establecido un autobús gratuito. Este partirá desde Deleitosa a las 8:30 horas, desde donde continuará su recorrido hasta Navalvillar de Ibor. Este realizará dos paradas, una primera en Robledollano (9:00 horas), a la que le seguirá otra en Castañar de Ibor (9:30 horas).

La edición de este año, que se celebrará el próximo 18 de abril coincidiendo con el aniversario del Geoparque, refuerza esta línea de trabajo y sitúa a Navalvillar de Ibor como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Más allá de la programación concreta, la feria representa una forma de entender el territorio, donde el paisaje, los productos y las tradiciones se convierten en motores de desarrollo.

De esta manera, la localidad vuelve a poner en valor su entorno y su identidad, consolidando una feria que, pese a su corta trayectoria, aspira a convertirse en una referencia dentro del panorama cultural y gastronómico de la provincia de Cáceres.