La Diputación de Cáceres abre dos nuevas líneas de ayudas al deporte con 480.000 euros de inversión total

La Diputación Provincial de Cáceres ha anunciado la apertura de dos nuevas líneas de ayudas destinadas al impulso del deporte en la provincia, con una inversión global que asciende a 480.000 euros. Esta cantidad incluye tanto las convocatorias en concurrencia competitiva dirigidas a federaciones y entidades deportivas como las ayudas directas a deportistas de alto rendimiento, reforzando así el compromiso institucional con el desarrollo deportivo en el medio rural.

Desde el Área de Deportes se subraya que el objetivo principal de estas convocatorias es consolidar el tejido deportivo de base, facilitar la organización de eventos y fomentar la práctica deportiva como herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables y dinamización territorial.

Apoyo a federaciones y eventos deportivos

Una de las líneas de ayudas, dotada con 150.000 euros, está dirigida a federaciones deportivas extremeñas con el fin de impulsar la celebración de competiciones y actividades como campeonatos, trofeos, encuentros o copas en distintas disciplinas. Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 10.000 euros por federación y se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Para su adjudicación se valorarán criterios como el número de participantes, la duración de las actividades, la trayectoria de los eventos o su impacto en el territorio. Con esta iniciativa, la Diputación pretende no solo reforzar las competiciones consolidadas, sino también acercar deportes minoritarios a la ciudadanía y ampliar la oferta deportiva en la provincia.

Impulso a clubes, asociaciones y entidades

La segunda línea, con una dotación de 250.000 euros, está destinada a clubes, asociaciones y entidades deportivas inscritas en el Registro de la Junta de Extremadura. Estas ayudas buscan apoyar tanto la organización de eventos como la participación en competiciones oficiales a distintos niveles, tanto provincial, como autonómico y nacional.

Las cuantías máximas serán de 2.000 euros por entidad, estableciéndose criterios de valoración como el interés social y deportivo de la actividad, el número de licencias federativas, el ámbito territorial o la promoción del deporte inclusivo. De este modo, se pretende garantizar el acceso al deporte en condiciones de igualdad y favorecer la continuidad de las actividades deportivas en el entorno rural.

Experiencia positiva en convocatorias anteriores

Estas líneas de ayudas se consolidan tras los resultados obtenidos en ediciones anteriores, donde la Diputación de Cáceres ha venido incrementando progresivamente su inversión en deporte. En convocatorias previas se han beneficiado centenares de entidades deportivas, permitiendo la organización de eventos locales y el mantenimiento de competiciones en numerosos municipios.

Asimismo, estas ayudas han contribuido a sufragar gastos esenciales como desplazamientos, equipaciones o inscripciones, facilitando la participación de clubes en ligas y torneos fuera de su localidad. Desde el Área de Deportes se destaca que este apoyo ha sido clave especialmente para pequeños municipios, donde los recursos son más limitados.

En paralelo, las ayudas a deportistas de alto rendimiento han permitido respaldar la trayectoria de atletas extremeños en competiciones nacionales e internacionales, favoreciendo su proyección y contribuyendo a visibilizar el talento deportivo de la provincia.

Un modelo de desarrollo en el medio rural

La Institución Provincial insiste en que el deporte no solo cumple una función competitiva, sino que actúa como motor de desarrollo social y económico. En este sentido, la organización de eventos deportivos genera actividad en sectores como la hostelería o el comercio, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia.

Rubén Muñoz, joven promesa del karting, recibe el apoyo de la Diputación de Cáceres para el Campeonato de España de Karting / Cedida a El Periódico Extremadura

Además, la Diputación ha complementado estas ayudas económicas con otros programas como circuitos deportivos provinciales, tales como carreras populares, rutas senderistas o competiciones escolares, que han logrado una amplia participación en los últimos años.

Plazo y presentación de solicitudes

Las solicitudes para ambas convocatorias deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres hasta el próximo 4 de mayo. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades entre las entidades solicitantes.

Con esta nueva inversión, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por el deporte como elemento clave para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del territorio, consolidando una línea de actuación que en los últimos años ha demostrado su eficacia en el fortalecimiento del tejido deportivo provincial.