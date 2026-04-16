Los bomberos del Sepei de Cáceres rescatan y evacuan a una mujer en el Monumento Natural de Los Barruecos

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres han intervenido en el rescate de una mujer que sufrió una caída en el Monumento Natural de Los Barruecos, uno de los enclaves naturales más emblemáticos y visitados de la provincia.

Según han informado fuentes del operativo, la accidentada presentaba una lesión en la rodilla que le impedía continuar la marcha por sus propios medios, lo que obligó a activar un dispositivo de evacuación. Los bomberos procedieron a su inmovilización en el lugar del accidente y, posteriormente, la trasladaron en camilla hasta una zona accesible, donde aguardaba una ambulancia. Desde allí fue derivada a un centro hospitalario para su valoración y tratamiento.

Actuación especializada en entornos de difícil acceso

Este tipo de intervenciones forman parte de las actuaciones habituales del Sepei, un servicio dependiente de la Diputación de Cáceres que cuenta con personal especializado en rescates en el medio natural. Los equipos están preparados para actuar en situaciones complejas, como accidentes en zonas de difícil acceso, barrancos o espacios con terreno irregular, donde la evacuación requiere técnicas específicas y una adecuada coordinación.

Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres durante el rescate. / Cedida a El Periódico Extremadura

Según los protocolos establecidos, la prioridad en estos casos es garantizar la seguridad de la persona accidentada, estabilizar posibles lesiones y evitar movimientos que puedan agravar su estado. Para ello, los bomberos emplean camillas adaptadas, sistemas de sujeción y técnicas de traslado manual, especialmente cuando el acceso de vehículos resulta imposible.

En espacios como Los Barruecos, caracterizados por la presencia de grandes formaciones graníticas, caminos irregulares y zonas de tránsito no siempre acondicionadas, este tipo de rescates exige un alto nivel de preparación técnica. Además, la actuación suele realizarse en coordinación con los servicios sanitarios de emergencias, lo que permite agilizar la atención médica una vez finalizada la evacuación.

Recomendaciones para prevenir accidentes

Ante el incremento de visitantes en entornos naturales, organismos como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas. Entre las recomendaciones más habituales se encuentra la planificación previa de la ruta, el uso de calzado adecuado para terrenos irregulares y la consulta de las condiciones meteorológicas antes de iniciar la actividad.

Asimismo, se aconseja llevar siempre un teléfono móvil con batería suficiente, agua en cantidad adecuada y, en la medida de lo posible, no realizar rutas en solitario. Informar a familiares o conocidos del itinerario previsto es otra de las pautas recomendadas para facilitar una posible localización en caso de incidente.

En situaciones de accidente, los expertos señalan que es fundamental mantener la calma, no mover al herido si existe sospecha de lesiones graves, especialmente en extremidades o columna, y contactar de inmediato con el teléfono de emergencias 112. Facilitar la ubicación exacta o puntos de referencia visibles puede resultar determinante para reducir los tiempos de respuesta.

Un entorno natural de gran valor y afluencia

El Monumento Natural de Los Barruecos, declarado espacio protegido por la Junta de Extremadura, es uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Cáceres. Su singular paisaje, marcado por grandes bolos graníticos, lagunas y una rica biodiversidad, atrae cada año a miles de visitantes.

Además de su valor natural, el enclave cuenta con elementos culturales destacados, como el Museo Vostell Malpartida, lo que refuerza su atractivo como destino turístico. Sin embargo, esta elevada afluencia también incrementa el riesgo de incidentes, especialmente entre personas que no están habituadas a transitar por este tipo de terrenos.

Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres durante el rescate. / Cedida a El Periódico Extremadura

Por ello, desde las administraciones se insiste en la necesidad de compatibilizar el disfrute del entorno con comportamientos responsables que garanticen la seguridad individual y colectiva.

La rápida actuación del Sepei en este caso permitió evacuar a la mujer con eficacia y sin complicaciones añadidas, en una intervención que pone de manifiesto la importancia de contar con servicios de emergencia especializados en el medio rural. Su labor resulta fundamental no solo en situaciones de incendio, sino también en rescates y asistencias que contribuyen a garantizar la seguridad en los espacios naturales de la provincia.