La Feria de Asociaciones de Casar de Cáceres: una radiografía del pueblo a través de sus colectivos

El tejido asociativo casareño volverá a tomar el Paseo de Extremadura en Casar de Cáceres con una nueva edición de la Feria de Asociaciones, una cita pensada para dar visibilidad al trabajo cotidiano de los colectivos locales y acercarlo a vecinos y visitantes. El propio ayuntamiento ha presentado la jornada como una oportunidad para "encontrarse y descubrir todo lo que hacen los colectivos" de la localidad, una declaración que resume bien el espíritu de una convocatoria que se ha ido consolidando como escaparate del dinamismo social del municipio.

Un mapa muy amplio de las agrupaciones locales

El cartel de esta edición deja ver la diversidad de ámbitos que conviven en Casar de Cáceres. En la feria participarán la Sociedad de Pescadores, Tolentos, la Asociación de Pensionistas, la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Virgen del Prado, Adiscasar, la Peña Motera, la Asociación Ecuestre, la Banda Municipal de Música, Tocando Techo, Tajo Rock, la Asociación de Mercaderes, Anticuarios, Segunda Mano y Artesanos, Taysahex, la Coral Cynara Música, la Agrupación Deportiva BTT Casar, y la Asociación de Folklore La Jara.

A su vez, estarán presentes las asociaciones carnavaleras Los Retales y Cuando Menos te lo Esperas, la Asociación Contra el Cáncer de Casar de Cáceres, la Asociación Fotográfica Vía de la Plata y la Asociación Juvenil La Retoña. La sola enumeración permite entender la amplitud del movimiento asociativo local, donde hay espacio para el deporte, la cultura, la música, la tradición, la acción social, la juventud y también para causas de salud o sensibilización.

Colectivos con un papel ya reconocible en la vida local

Algunas de estas entidades tienen además una presencia especialmente reconocible. Es el caso de Adiscasar, la Asociación de Personas con Discapacidad de Casar de Cáceres, uno de los colectivos sociales más visibles del municipio. También destaca la Coral Cynara Música, incluida en registros corales extremeños y habitual en la programación cultural local.

A ello se suma la Asociación Cultural Casareña de Folklore La Jara, presentada como una asociación nacida para la difusión, preservación y conservación del folklore local; y la Asociación Fotográfica Vía de la Plata, creada en 2024 para compartir conocimientos y experiencias en torno a la fotografía, según su presentación pública.

Música, tradición y nuevas causas

La parte musical de la feria también tendrá nombres propios. Tocando Techo, nacida en Casar de Cáceres en 2018, se ha convertido en una de las formaciones locales con mayor proyección dentro del rock extremeño. Junto a ella aparecen propuestas como Tajo Rock o la propia Banda Municipal de Música, que remiten a una tradición muy arraigada en el municipio.

En el ámbito solidario y sanitario, Taysahex ha ganado peso en los últimos años a través de iniciativas ligadas a la investigación de la enfermedad de Tay-Sachs, mientras que la Asociación Contra el Cáncer de Casar de Cáceres representa otra de las vertientes de apoyo comunitario. En el terreno festivo, la feria contará también con agrupaciones carnavaleras como Cuando Menos te lo Esperas, premiada este año en el carnaval local, y Los Retales, reflejo del peso que sigue teniendo esta celebración en la vida cultural del pueblo.

Más que una muestra, una radiografía del pueblo

Junto a esos nombres más conocidos, la feria, que se celebrará el próximo 19 de abril, de 11:00 a 15:00 horas, servirá también para poner el foco en asociaciones vinculadas a aficiones y sectores específicos, desde la Sociedad de Pescadores hasta la Peña Motera, la Asociación Ecuestre, la Agrupación Deportiva BTT Casar o la Asociación de Mercaderes, Anticuarios, Segunda Mano y Artesanos.

Otras, como la Asociación de Pensionistas, Virgen del Prado, Tolentos o La Retoña, completan una radiografía del municipio en la que se mezclan generaciones, intereses y formas distintas de participación.

La Feria de Asociaciones no es solo una agenda de actividades, también refleja una manera de visualizar cómo se organiza un pueblo, qué inquietudes lo mueven y qué redes sostienen su vida cotidiana. En un momento en que muchas localidades buscan fórmulas para reforzar la participación, Casar de Cáceres vuelve a convertir su tejido asociativo en protagonista.