La provincia de Cáceres apuesta por la ganadería tradicional con una jornada en Navalmoral de la Mata: "Razas extremeñas, quesos con proyección universal"

El Teatro Mercado de Navalmoral de la Mata será el escenario de la Jornada sobre Razas Autóctonas y Quesos de Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) de la provincia de Cáceres, una iniciativa que busca poner en valor la ganadería tradicional y la producción quesera de calidad, dos de los pilares del medio rural extremeño.

Bajo el lema "Razas extremeñas, quesos con proyección universal", la jornada reunirá a expertos del sector ganadero y agroalimentario en un programa que incluirá ponencias, mesas redondas y una degustación final de productos. La actividad, organizada con la participación del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, pretende acercar al público la importancia de preservar las razas autóctonas y fomentar el consumo de productos con denominación de origen protegida.

Razas autóctonas, base del sistema ganadero

La provincia de Cáceres cuenta con un importante patrimonio ganadero vinculado a razas tradicionales adaptadas al ecosistema de dehesa. Entre ellas destacan la oveja merina, una de las más emblemáticas de España por su calidad lanera y su capacidad de adaptación, y el cerdo ibérico, estrechamente ligado a la producción de productos derivados de la montanera.

También tienen un papel relevante las razas caprinas autóctonas, como la cabra verata o la retinta, fundamentales en la producción de leche para quesos. Según indican el Ministerio de Agricultura y la Junta de Extremadura, estas razas no solo contribuyen a la economía rural, sino que además desempeñan un papel clave en la conservación del paisaje, al favorecer el mantenimiento de la dehesa y prevenir incendios mediante el pastoreo.

La preservación de estas razas se considera estratégica desde organismos oficiales, ya que muchas de ellas forman parte del catálogo de razas autóctonas en peligro de extinción o de interés especial, lo que ha motivado programas de apoyo a su cría y mejora genética.

Quesos con denominación de origen

En paralelo, Cáceres es una de las provincias españolas con mayor reconocimiento en el ámbito quesero, con tres denominaciones de origen protegidas (D.O.P.) de referencia. Estas son Torta del Casar, Queso Ibores y Queso de Acehúche.

La Torta del Casar, elaborada con leche cruda de oveja y cuajo vegetal, destaca por su textura cremosa y su sabor intenso, siendo uno de los productos más reconocidos de la gastronomía extremeña. Por su parte, el Queso Ibores, elaborado con leche de cabra en la comarca del mismo nombre, presenta una curación que le aporta un carácter más firme y aromático.

El Queso de Acehúche, también de leche de cabra, se caracteriza por su sabor ligeramente ácido y su elaboración artesanal, manteniendo técnicas tradicionales transmitidas durante generaciones. Estas denominaciones están reguladas por consejos reguladores que garantizan su calidad y su vínculo con el territorio, conforme a la normativa europea de productos con indicación geográfica protegida.

Un sector con proyección económica y cultural

La combinación de razas autóctonas y producción quesera constituye uno de los principales motores del sector agroalimentario en la provincia. Este modelo productivo no solo genera empleo y riqueza, sino que también contribuye a fijar población en el medio rural y a preservar prácticas tradicionales.

Además, el reconocimiento de estos productos en mercados nacionales e internacionales ha reforzado su proyección, situando a Cáceres como un referente en la producción de alimentos de calidad vinculados al territorio.

Divulgación y puesta en valor

La jornada de Navalmoral, que tendrá lugar este sábado, 18 de abril, se plantea como un espacio de encuentro entre profesionales y público general, donde se abordarán cuestiones como la importancia de la biodiversidad ganadera, la sostenibilidad del modelo de dehesa o el futuro del sector quesero.

El programa incluirá intervenciones de especialistas en razas autóctonas y una mesa redonda centrada en los quesos con D.O.P., antes de concluir con una degustación que permitirá a los asistentes conocer de primera mano la calidad de estos productos.

Con iniciativas como esta, la provincia de Cáceres sigue luchando por la valorización de su patrimonio agroganadero, consolidando un modelo que combina tradición, calidad y sostenibilidad como base de su desarrollo.