Grupos folclóricos infantiles y artesanía local se darán cita en el I Mercado Artesanal de Holguera este abril

Holguera celebrará este abril su I Mercado Artesanal, una iniciativa que se desarrollará en el recinto multiusos de la localidad. El evento reunirá puestos de productos locales y actividades dirigidas a todos los públicos, además de la participación de distintos grupos folclóricos infantiles procedentes de la región. Entre ellos se incluyen 'Jóvenes Extremeños' de Moraleja, el grupo de coros y danzas 'Juellega Extremeña' de Valencia de Alcántara o el grupo 'El Risco' de Sierra de Fuentes, junto al grupo anfitrión Labranzas de Holguera.

Una tradición folclórica ligada a la identidad local

Holguera, como otros municipios del norte de la provincia de Cáceres, conserva una tradición folclórica profundamente vinculada a la vida rural y a las celebraciones populares. Según indica la Junta de Extremadura, así como la Federación Extremeña de Folklore, las danzas tradicionales de esta zona se caracterizan por su relación con los ciclos agrícolas, las festividades religiosas y las celebraciones comunitarias.

En este contexto, el folklore no se limita a la música o al baile, sino que integra elementos como la indumentaria tradicional, los instrumentos populares como la guitarra, el tamboril o las castañuelas, y un repertorio de jotas y rondas que han sido transmitidas de generación en generación.

La importancia de los grupos locales

El papel de asociaciones y grupos folclóricos resulta fundamental en la conservación de este patrimonio inmaterial. En el caso de Holguera, el grupo Labranzas desempeña una labor destacada en la recuperación y difusión de las tradiciones locales, participando en festivales y encuentros tanto dentro como fuera de la provincia.

Estas agrupaciones trabajan en la recopilación de bailes, canciones y vestimentas tradicionales, muchas de ellas documentadas en investigaciones etnográficas realizadas en Extremadura desde mediados del siglo XX. Su labor contribuye a evitar la pérdida de un legado cultural que forma parte de la identidad de los pueblos.

Folklore infantil como garantía de futuro

El carácter infantil del festival tiene como objetivo principal asegurar el relevo generacional. La participación de niños y jóvenes permite que las tradiciones sigan vivas y se adapten a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Expertos en patrimonio cultural señalan que la implicación de las nuevas generaciones es clave para la continuidad del folklore, ya que facilita la transmisión directa de conocimientos y fomenta el arraigo cultural en el entorno rural.

Artesanía y cultura como motor local

El Mercado Artesanal, que tendrá lugar este 19 de abril, complementa la jornada con una oferta centrada en productos de proximidad y oficios tradicionales. Este tipo de eventos se enmarcan en las estrategias de dinamización rural impulsadas por administraciones como la Diputación de Cáceres, que destacan la importancia de la artesanía como elemento de desarrollo económico y cultural.

La programación iniciará a las 12:00 horas y se completará por la tarde, a partir de las 17:00 horas, con el IV Festival Folclórico Infantil, consolidando así una jornada dedicada a la cultura popular, la artesanía y la transmisión de tradiciones.

La combinación de mercado y festival convierte la cita en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, donde tradición y convivencia se dan la mano. Además, contribuye a visibilizar el potencial cultural de localidades como Holguera, que apuestan por mantener vivas sus raíces.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su compromiso con la cultura popular y se suma a la red de localidades extremeñas que utilizan el folklore y la artesanía como herramientas para preservar su identidad y dinamizar la vida social.