Una ruta motera solidaria en Eljas se suma a la romería de la Divina Pastora

Eljas acogerá una ruta motera solidaria a favor del piloto Rodrigo Domínguez, natural del municipio. Una iniciativa que se integrará en el ambiente festivo de la tradicional Romería de la Divina Pastora, una de las celebraciones más arraigadas en la localidad y en el conjunto de la Sierra de Gata.

La jornada combinará la vertiente solidaria con la tradición popular. El programa arrancará a primera hora de la mañana con la apertura de inscripciones en la Plaza Mayor, seguida de un desayuno para los participantes y la salida de la ruta motera. El recorrido transcurrirá por distintos puntos de la comarca, con paradas en enclaves como Acebo y San Martín de Trevejo, permitiendo a los asistentes disfrutar del paisaje serrano.

La programación continuará durante la tarde con comida, actividades lúdicas, presentaciones y música en directo, en una jornada que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a una causa solidaria y al mismo tiempo reforzar el carácter festivo de la romería.

Una tradición profundamente arraigada

La Romería de la Divina Pastora forma parte del calendario festivo de Eljas y hunde sus raíces en la religiosidad popular de la zona. Como ocurre con muchas romerías extremeñas, su origen se vincula a la devoción mariana y al culto a imágenes protectoras del campo y del ganado, una tradición extendida desde el siglo XVIII en distintos puntos de España.

La advocación de la Divina Pastora, impulsada por la orden capuchina, se difundió ampliamente por Andalucía y posteriormente por otras regiones, llegando a Extremadura como símbolo de protección y cuidado del rebaño, en un contexto en el que la economía rural estaba estrechamente ligada a la ganadería. En localidades como Eljas, esta devoción fue adoptada y adaptada a las tradiciones locales, convirtiéndose con el paso del tiempo en una celebración de carácter comunitario.

Entre lo religioso y lo festivo

La romería combina actos religiosos con momentos de convivencia al aire libre. Tradicionalmente, los vecinos se desplazan hasta el entorno de la ermita o espacio natural asociado a la imagen, donde se celebran misas, ofrendas y encuentros familiares. Este tipo de celebraciones ha sido documentado como parte del patrimonio cultural inmaterial de la región, al reflejar formas de vida, creencias y costumbres transmitidas de generación en generación.

En el caso de Eljas, la romería se caracteriza además por su ambiente participativo, en el que la música, la gastronomía y el contacto con la naturaleza juegan un papel destacado. La incorporación de nuevas actividades, como la ruta motera solidaria, muestra la capacidad de estas tradiciones para adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

Solidaridad y dinamización rural

La ruta motera, que tendrá lugar este 25 de abril a las once de la mañana, se presenta como un elemento dinamizador dentro de la romería, aportando un componente solidario y atrayendo a un público diverso. Este tipo de iniciativas son cada vez más frecuentes en el medio rural, donde se combinan tradición y actividades contemporáneas para reforzar la participación y generar impacto social.

Además de su carácter benéfico, el evento contribuye a la promoción turística de la comarca, mostrando el atractivo paisajístico de la Sierra de Gata y reforzando el tejido social local. La organización señala que la inscripción tiene un coste de 20 euros y que la jornada contará con distintas actividades, desde exposiciones de motos hasta actuaciones musicales.

De este modo, Eljas vuelve a demostrar cómo las tradiciones pueden convivir con nuevas formas de participación, manteniendo viva una romería que sigue siendo uno de los principales símbolos de identidad del municipio.