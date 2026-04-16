Seguridad ciudadana
Trujillo incorpora a Alberto Moreno y Álvaro Gazapo como nuevos oficiales de la Policía Local
Dos agentes asumen su nuevo cargo en un acto institucional presidido por la alcaldesa Inés Rubio
El Ayuntamiento de Trujillo ha formalizado la incorporación de Alberto Moreno Díaz y Álvaro Gazapo Colino como nuevos oficiales de la Policía Local en un acto de toma de posesión celebrado este miércoles.
La ceremonia, de carácter protocolario, sirvió para oficializar el nombramiento de ambos agentes, que prometieron sus cargos conforme a la fórmula establecida, comprometiéndose a cumplir fielmente con las obligaciones de su puesto, con lealtad al Rey y respeto a la Constitución.
El acto se desarrolló siguiendo el orden recogido en la resolución de nombramiento. En primer lugar tomó posesión Alberto Moreno, quien llega a Trujillo en comisión de servicio desde Malpartida de Cáceres y será el nuevo Oficial Jefe de la Policía Local. Después llegó el turno de Álvaro Gazapo, quien ya formaba parte de la plantilla local como agente en la ciudad.
La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, fue la encargada de cerrar el acto con un mensaje de bienvenida y reconocimiento a los nuevos mandos. Durante su intervención, destacó la importancia del compromiso y la capacidad de adaptación de la Policía Local, a la que definió como un servicio esencial para garantizar la seguridad ciudadana.
Rubio felicitó a los dos oficiales por esta nueva etapa profesional y les dio la bienvenida al Ayuntamiento, subrayando el papel que desempeña la Policía Local en la atención diaria a los vecinos y en el mantenimiento de la seguridad en la ciudad.
Con esta toma de posesión, el Consistorio refuerza su plantilla y su estructura operativa en el área de seguridad, en un momento en el que la cercanía y la eficacia de los servicios públicos continúan siendo una de las principales demandas de la ciudadanía.
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