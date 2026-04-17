Albalá añade la exposición y venta de ejemplares a su Feria del Caballo

Albalá celebra del 23 al 26 de abril la vigésima séptima edición de la Feria del Caballo, primero de los eventos que el municipio engloba dentro de su Primavera Ecuestre, que alcanza su tercera edición. Como novedad, este año se añade el atractivo de más de 40 ejemplares selectos para compra-venta, que se ubicarán una nave especialmente construida para ellos. En total, a las actividades ecuestres de Albalá se espera que pasen cerca de 10.000 personas, según estimaciones de la organización.

Juan Rodríguez, alcalde de Albalá. / Juan José Ventura

Esta mañana la XXVII Feria del Caballo de Albalá se ha presentado en la Diputación de Cáceres en un acto que ha contado con la participación de Antonia Molina, diputada delegada de Igualdad de la institución; Juan Rodríguez, alcalde de Albalá; Martina Pérez, concejala de Bienestar Social y Diego Pérez, coordinador de la feria.

La XXVII edición de la Feria de Caballos se presenta como una cita de referencia en el calendario ecuestre regional, siendo su acreditado Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española, uno de sus principales atractivos. Según avanzó el alcalde de Albalá, Juan Rodríguez contará con la participación de 24 ganaderías procedentes de diferentes comunidades autónomas, como Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia. Según sus estimaciones concurrirán unos 60 ejemplares selectos, lo que unido a los de compra venta puede alcanzar el centenar de caballos.

El alcalde de Albalá destaca la presencia de caballos de exposición y venta libre, por primera vez que se ubicarán en una nave específica. La Feria del Caballo se enmarca dentro de la programación de la III Primavera Ecuestre. Esta engloba varios eventos de los que la Feria del Caballo el motor principal.

La programación se completa con una completa oferta de actividades culturales y musicales. Entre ellas destaca el espectáculo ecuestre ‘Festival del Arte Ecuestre’, tras el cual habrá un concierto del grupo Ronkipanki.

Antonia Molina, diputada de Igualdad, en la presentación de la Feria del Caballo. / Juan José Ventura

Conciertos el sábado 25 de abril

El sábado 25 de abril habrá conciertos de Cristina Sánchez, Seba de la Calle, Extrema-Rumba y Kike&Manu. La feria finaliza el domingo con una prueba de funcionalidad para Caballos de Pura Raza Española y la entrega de premios del XXIII Concurso Morfológico. Una paella para los asistentes pone el broche de oro al certamen.

La III Primavera Ecuestre continuará con los días 1 y 2 de mayo con una Jornada del Caballo Árabe, así como los días 9 y 10 de mayo con los concursos de doma clásica y doma vaquera, complementando así un calendario que pone en valor la tradición ecuestre de la localidad y su comarca. El objetivo es que en un futuro los concursos puedan tener nivel nacional.

Juan Rodríguez, alcalde de Albalá. / Juan José Ventura

Símbolo de la identidad de una comarca

Antonia Molina, diputada de Igualdad, explicó que el caballo es la proyección de los sueños de un pueblo fuerte, libre y lleno de historia como el de Albalá. “Con este espíritu presentamos hoy, mucho más que una feria, presentamos la esencia de un pueblo que mira el futuro sin olvidar sus raíces. Albalá vuelve a abrir las puertas para celebrar su Feria del Caballo, que representa la unión perfecta entre la tradición ecuestre, su valioso patrimonio cultural y el incomparable entorno rural que define a este pueblo. Esta combinación única posiciona a Albalá como un destino turístico auténtico, donde cada visitante puede sentir la cercanía de su gente, la belleza de los paisajes y la fuerza de unas tradiciones que se transmiten de generación en generación”, ha dicho.

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La feria a su juicio es una “oportunidad para proyectar el talento de nuestra gente, de la gente de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, la calidad de nuestros productos y el atractivo de un territorio que apuesta por un turismo sostenible, cercano y auténtico”, concluyó.