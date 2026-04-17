Más de 400 empresas activas y un polígono industrial ocupado: Arroyo de la Luz, un entorno atractivo para emprender

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha acogido una nueva sesión del proyecto 'En mi pueblo emprendí', una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres orientada a fomentar el emprendimiento en el medio rural y a consolidar el desarrollo económico en los municipios de la provincia.

En el encuentro participaron el alcalde del municipio, Carlos Caro; el gerente del grupo de acción local TAGUS, José María Muñoz; el responsable del Circular FAB, Miguel Valentí; y el director de la Universidad Popular, José Antonio Díaz. Acompañados por el responsable de Espacios Digitalex, Juanjo Molano; y la agente de empleo y desarrollo local, Begoña Golfe. La presencia de estos perfiles refleja la implicación del conjunto del ecosistema local en la generación de oportunidades vinculadas al territorio.

Durante la jornada se puso de manifiesto el momento positivo que atraviesa el municipio, con más de 400 empresas activas y un polígono industrial completamente ocupado, indicadores que evidencian la fortaleza del tejido productivo. A ello se suma la evolución favorable del mercado laboral, con una reducción del desempleo que ha pasado de cifras cercanas al 40 por ciento a aproximadamente un 14 por ciento en los últimos años.

Un programa para impulsar el emprendimiento rural

El proyecto 'En mi pueblo emprendí' forma parte de las estrategias de la Diputación de Cáceres para dinamizar el medio rural y hacer frente al reto demográfico. Según la Institución Provincial, el programa tiene como objetivo principal acompañar a personas emprendedoras en todas las fases de creación y consolidación de sus negocios, facilitando el acceso a recursos, asesoramiento técnico y redes de colaboración.

En este sentido, la iniciativa trabaja en coordinación con agentes clave del territorio, como grupos de acción local integrados en la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), centros de innovación como los Circular FAB, impulsados también por la Diputación, y servicios de orientación laboral. Este enfoque permite detectar necesidades reales y ofrecer respuestas adaptadas a cada municipio.

Además, el programa se alinea con las políticas europeas de desarrollo rural, que promueven el emprendimiento como herramienta para fijar población y generar actividad económica sostenible en zonas con menor densidad demográfica. En Extremadura, este tipo de iniciativas se complementan con fondos Leader gestionados por los grupos de acción local, que financian proyectos empresariales en el entorno rural.

Retos y oportunidades en el territorio

A pesar de los buenos indicadores, durante la sesión se identificaron algunos desafíos que condicionan el crecimiento, como la escasez de vivienda en alquiler o la necesidad de seguir generando oportunidades que favorezcan el arraigo de la población. En este contexto, los participantes coincidieron en que Arroyo de la Luz se ha consolidado como un entorno atractivo para emprender, con la llegada de personas que buscan desarrollar su proyecto de vida en el municipio.

Circular FAB de Logrosán: un espacio para aprender, crear y desarrollar proyectos en el medio rural de Cáceres / Cedida a El Periódico Extremadura

El papel de infraestructuras como el Circular FAB, orientado a la innovación y la fabricación digital, o Espacios Digitalex, centrado en la capacitación tecnológica, fue destacado como elemento clave para diversificar la economía local y adaptarla a los nuevos sectores emergentes.

Asimismo, la Universidad Popular continúa desempeñando una función esencial en la formación y capacitación de la ciudadanía, contribuyendo a mejorar la empleabilidad y a generar nuevas iniciativas empresariales.

Continuidad del proyecto

Desde la Diputación de Cáceres se ha señalado que 'En mi pueblo emprendí' seguirá desarrollándose a lo largo de este año con acciones específicas adaptadas a las características de cada territorio. El objetivo es consolidar el crecimiento registrado en municipios como Arroyo de la Luz y seguir generando oportunidades de empleo y emprendimiento.

El programa ha sido valorado de forma muy positiva por los asistentes, que han destacado su capacidad para conectar recursos, acompañar a emprendedores y reforzar el tejido empresarial local. En un contexto marcado por el reto demográfico, iniciativas de este tipo se consolidan como herramientas clave para impulsar el desarrollo económico y social del medio rural.

Las personas interesadas en emprender o desarrollar una idea de negocio en Arroyo de la Luz y su entorno podrán acceder a los recursos del programa, que incluyen asesoramiento, formación y apoyo en la búsqueda de financiación, contribuyendo así a fortalecer un modelo de desarrollo basado en el talento y las oportunidades locales.