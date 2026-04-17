Brozas celebra su Feria Ganadera con cuatro días de actividades para todos los públicos

La Feria Ganadera de Brozas volverá a convertirse en uno de los grandes focos de actividad del municipio del 17 al 20 de abril, con una programación que reunirá iniciativas vinculadas al sector agroganadero junto a citas deportivas, infantiles, gastronómicas y musicales.

La feria, presentada oficialmente esta semana en la Diputación de Cáceres, busca reforzar el peso de una cita ya consolidada en la localidad y abrirla también al disfrute del público general.

La programación comienza hoy viernes 17 de abril con el acto de inauguración de la feria agroganadera y de los stands profesionales en el recinto ganadero, una apertura que marcará el arranque oficial del certamen. La jornada se completará con la concentración de vóley benjamín y el posterior partido de vóley juvenil en el pabellón multiusos, además de unos juegos populares infantiles dirigidos a niños de 3 a 12 años en la carpa del recinto ferial.

El sábado 18 de abril concentrará buena parte de las actividades más destacadas. Desde primera hora se celebrarán las carreras de galgos al trapo en la pista de galgos Cordel de Merinas. Después llegarán los talleres infantiles y, ya al mediodía, uno de los actos centrales del programa ganadero: el concurso regional de ovino raza Ile de France. La jornada incluirá también una yincana ecuestre y juegos de cintas, organizada por la Asociación Amigos del Caballo, antes del cierre festivo con la actuación musical de ‘Voltaje Caribeño’ en la carpa del recinto ferial.

El domingo 19 de abril mantendrá el ambiente de feria con una propuesta de naturaleza y ocio familiar, la iniciativa de ecoturismo ‘Burrinos Satur’, prevista durante la mañana en el recinto ferial ganadero. Ya entrada la noche, el programa reserva espacio para una disco móvil, que pondrá el tono más lúdico a la penúltima jornada del certamen.

La feria se despedirá el lunes 20 de abril con una programación muy vinculada a la tradición y a la convivencia. El día arrancará con una diana floreada amenizada por la Banda Municipal y continuará con el desfile de majorettes, también acompañado por la banda. Después llegarán un show cooking y una de las citas gastronómicas más esperadas del programa, la degustación de ternera de Brozas, antes de que la actuación musical de Las Jipas ponga el broche final a cuatro días intensos de actividad.

De este modo, Brozas volverá a reivindicar su vínculo con el campo y con el sector ganadero, pero también su capacidad para convertir la feria en un espacio de encuentro social, promoción del producto local y disfrute para todas las edades. La exposición ganadera permanecerá abierta durante toda la feria, desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de abril, reforzando el papel de esta cita dentro del calendario local.

Subvenciona: Excma. Diputación de Cáceres.

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Patrocina: Consejería de Agricultura y Ganadería.