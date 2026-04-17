Emotivo homenaje en Acebo: el médico Carlos Díaz Gómez será Hijo Adoptivo y el centro médico llevará su nombre

El Ayuntamiento de Acebo ha querido rendir un homenaje a una de las figuras más queridas y respetadas del municipio. A través de un bando oficial, el alcalde, Julián Puerto, ha anunciado el inicio de los trámites para nombrar Hijo Adoptivo de la localidad al médico Carlos Díaz Gómez, quien pondrá fin a su trayectoria profesional el próximo mes de junio, coincidiendo con su 70 cumpleaños.

El comunicado municipal, cargado de un tono cercano y profundamente emotivo, refleja el sentir de todo un pueblo ante la despedida de quien ha sido durante décadas mucho más que su médico. “Aunque parezca que fue ayer”, señala el bando, Díaz Gómez ha dedicado su vida a atender “los dolores y males, que algunos llaman enfermedades”, de los vecinos de Acebo, convirtiéndose en una presencia constante en la vida cotidiana del municipio.

Bando completo. / Ayuntamiento de Acebo

El alcalde reconoce que la jubilación responde a una decisión personal “merecida”, pero no oculta el pesar colectivo por su marcha. “Sé que nosotros no queremos”, admite, en una frase que resume el sentimiento generalizado de una localidad que ha visto en su médico un apoyo esencial tanto en los momentos difíciles como en los más cotidianos.

La nota institucional destaca no solo su capacidad y competencia profesional, sino también su dimensión humana. En palabras del propio regidor, su cercanía y cariño “se han unido de tal manera a nuestras vidas” que han terminado formando parte de la identidad emocional del pueblo. Una huella que, asegura, será “imborrable” tanto en la memoria de sus vecinos como en la historia local.

Especialmente significativa resulta la metáfora empleada en el comunicado: “Se nos ha pasado el tiempo tan rápido como la vida de una mariposa blanca”, una imagen que resume la fugacidad de los años y la intensidad del vínculo creado entre el médico y la comunidad.

El mayor reconocimiento de Acebo

Como muestra de ese agradecimiento, el Ayuntamiento ha decidido concederle el mayor honor que puede otorgar la localidad: su nombramiento como Hijo Adoptivo. Para ello, ya se ha iniciado el correspondiente expediente municipal, con el objetivo de formalizar un reconocimiento que trasciende lo institucional para convertirse en un gesto colectivo de gratitud.

Pero el homenaje no se quedará ahí. El Gobierno municipal ha adelantado que prepara otros actos en honor a Díaz Gómez, entre ellos la posibilidad de que el Centro Médico de Acebo pase a llevar su nombre, 'Centro Médico Carlos Díaz Gómez', perpetuando así su legado en el corazón del municipio.

Entrada a Acebo. / E. P.

El bando concluye con una despedida que resume el espíritu del homenaje: “Que la medicina te dé larga vida, como tú nos la has dado a nosotros”. Una frase que no solo reconoce su labor sanitaria, sino que eleva su figura a la de alguien que ha contribuido, día a día, al bienestar y la calidad de vida de todo un pueblo.

Con este reconocimiento, Acebo no solo despide a su médico, sino que celebra la trayectoria de una persona cuya vocación, entrega y cercanía han marcado a generaciones enteras. Un legado que, más allá de su jubilación, permanecerá vivo en la memoria colectiva de la localidad.