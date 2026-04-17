El artista extremeño Huecco encabeza el cartel de El Lagarto Music, un festival gratuito que apuesta por la cultura en el medio rural

El Lagarto Music vuelve a Calzadilla con su cuarta edición que se celebrará este fin de semana. Un festival que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales del Valle del Alagón. Así lo destacó el diputado de Reto Demográfico y Espacios Rurales Protegidos, Francisco Javier Díaz, quien subrayó durante su presentación que se trata de una cita "muy reconocida ya en la comarca", que ha ido creciendo tanto en asistencia como en calidad de su programación.

El diputado incidió en que cada edición ha supuesto "un aumento de visitantes", lo que ha permitido al municipio avanzar y posicionarse como un punto de encuentro cultural en la comarca. "Es una de las fórmulas también para luchar contra el reto demográfico que tanto afecta a pueblos tan pequeños como Calzadilla", ha indicado, defendiendo el papel de este tipo de iniciativas herramienta para mantener vivos los entornos rurales.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Alejandro Madejón, puso el acento en el carácter accesible del festival, que nace con el objetivo de acercar el ocio y la cultura al medio rural. Según explicó, la propuesta pretende que los vecinos puedan disfrutar de espectáculos musicales "de manera gratuita", garantizando así el acceso a la cultura "en igualdad de condiciones".

Una jornada estructurada en tres bloques

El festival se desarrollará a lo largo de toda la jornada, con una programación dividida en "mañana, tarde y noche", pensada para todos los públicos y con actividades paralelas que combinan tradición, música y convivencia.

La mañana arrancará con un pasacalles folklórico que partirá desde la plaza de Extremadura hasta la plaza del Cristo, en el que participarán el grupo local de Calzadilla, el grupo folclórico Las Mondas, la rondalla Los Batanes y el grupo El Paleo, de Caminomorisco. Durante el recorrido, los asistentes podrán degustar dulces típicos y bebidas, reforzando el carácter participativo del evento.

De forma paralela, desde las once de la mañana hasta las 20:00 horas, la plaza del Cristo acogerá un mercado de productos artesanos con presencia de productores de toda la provincia, además de una zona de food trucks y actividades infantiles como castillos hinchables.

Música en directo durante la tarde

El bloque vespertino estará dedicado a la música en directo, con actuaciones desde las 16:30 hasta las 22:00 horas en la plaza del Cristo. El cartel incluye a Radio Calavera, con versiones de pop rock de los años noventa y dos mil; The Session, proyecto impulsado por el artista local Víctor Encinas que combina estilos como el flamenco; y Golpe Rock, grupo habitual del festival formado por músicos de Calzadilla y localidades cercanas.

Además, antes del inicio del festival principal, se celebrará el denominado Lagarto Rock. Una propuesta que, según explicó Francisco Javier Díaz, busca "dar un poco de vida" a esta primera parte del festival y conectar con la tradición musical de un municipio que definió como "rockero".

La noche, plato fuerte del festival

La programación nocturna se trasladará al recinto de la avenida Viriato, donde tendrán lugar los conciertos principales. La apertura de puertas está prevista a las 22:30 horas y el arranque musical llegará a las 23:30 horas con la actuación de Lío Gordo, grupo de flamenco fusión con integrantes vinculados a formaciones como Ketama o Los Yaquis.

El plato fuerte llegará con la actuación del artista extremeño Huecco, cabeza de cartel de esta edición y padrino del festival. Su presencia, según destacó Díaz, permitirá consolidar el nivel artístico del evento y atraer a un mayor número de visitantes. Tras su concierto, será el turno de El Jhota, dirigido a un público más joven, y el cierre correrá a cargo del DJ Hugo Turiel.

Cultura, economía y medio rural

El Lagarto Music, que se celebrará este 25 de abril, reúne cada año entre 2.000 y 3.000 personas, se enmarca en una tendencia creciente en Extremadura que apuesta por la cultura como motor de dinamización en zonas rurales. Tal y como recordó Díaz, la Diputación de Cáceres "siempre va a estar al lado de los pueblos pequeños, de la música y de las tradiciones".

El evento está promovido por la empresa extremeña Divertixálima, especializada en la organización de actividades recreativas y espectáculos en el ámbito del ocio familiar y cultural. Su labor ha sido clave en la dinamización de municipios rurales, acercando propuestas adaptadas a todos los públicos y favoreciendo la participación ciudadana.

Iniciativas como esta contribuyen a generar actividad económica en sectores como la hostelería y el comercio local, además de reforzar la identidad de los municipios. En palabras del propio alcalde de Calzadilla, el objetivo es "mantener la asistencia de otras ediciones" y seguir creciendo como un festival de referencia.

De esta forma, Calzadilla vuelve a situarse de nuevo como una localidad que apuesta por la cultura como herramienta de desarrollo, consolidando un evento que, año tras año, continúa posicionándose como uno de los principales referentes musicales del medio rural extremeño.