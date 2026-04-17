El Conventual de Santa Clara será el escenario de la presentación del libro sobre Manuel Vital y el movimiento obrero

El Conventual de Santa Clara de Valencia de Alcántara será escenario este viernes de la presentación del libro 'Más allá del 47: del héroe a las luchas colectivas', en un acto organizado por la Fundación Cultura y Estudios y CCOO de Extremadura que pone el foco en la memoria del movimiento obrero y en el valor de la acción colectiva.

La cita se desarrollará en formato de mesa coloquio y contará con la participación de las coordinadoras de la obra, Adela Alos y Anna Monjo, junto a la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; la presidenta de la Fundación Cultura y Estudios, Encarna Chacón; y el alcalde de la localidad, Alberto Piris.

También intervendrán personas vinculadas directamente con el contexto histórico que aborda el libro, como Mercé Claramunt y Miguel Bonilla, compañeros de Manuel Vital en el ámbito del transporte público en Barcelona, así como Lluis Filella, director de la Escuela de Torre Baró.

La obra toma como punto de partida los hechos narrados en la película 'El 47', basada en la vida del emigrante extremeño Manuel Vital, natural de Valencia de Alcántara, y su papel en las reivindicaciones sociales del barrio barcelonés de Torre Baró. El libro amplía este relato poniendo el acento en el carácter colectivo de aquella lucha, frente a la visión individualizada que ofrece el enfoque cinematográfico.

Manuel Vital y la lucha por los derechos básicos

Manuel Vital fue conductor de autobuses en Transportes Metropolitanos de Barcelona y protagonizó un episodio que se ha convertido en símbolo de la reivindicación vecinal. En un contexto de fuerte inmigración procedente de regiones como Extremadura y Andalucía, Vital decidió llevar el autobús hasta Torre Baró, un barrio de autoconstrucción al que el ayuntamiento se negaba a dotar de servicios básicos como el transporte público.

Lejos de tratarse de una acción aislada, el libro subraya que aquella iniciativa se enmarcaba en una red de movilización colectiva en la que participaban asociaciones vecinales, organizaciones sindicales como CCOO y formaciones políticas de la época. Este enfoque permite comprender la dimensión social y política de unas reivindicaciones que buscaban dignificar las condiciones de vida de miles de trabajadores.

Memoria histórica y compromiso social

El acto se enmarca en la labor de recuperación de la memoria histórica impulsada por entidades como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que desde hace años trabaja en la localización, identificación y dignificación de las víctimas de la represión, así como en la divulgación de estos episodios a través de actividades culturales y educativas.

En esta línea también se sitúa Icaria Editorial, encargada de la publicación del libro, una editorial de referencia en el ámbito del pensamiento crítico y los movimientos sociales, con un catálogo centrado en temas como la memoria histórica, los derechos humanos o la justicia social.

La jornada incluirá además, de forma previa, una ofrenda floral en el cementerio municipal a las 18:00 horas, en el mausoleo de las víctimas de la Mina Terría. Este espacio recuerda a los trabajadores fallecidos en accidentes relacionados con la actividad minera, un sector que marcó profundamente la historia económica y social de la zona. Este homenaje conecta simbólicamente con el contenido del libro, al poner en valor la memoria de quienes protagonizaron luchas por mejores condiciones de vida.

Un acto que une historia y actualidad

La presentación literaria, que comenzará a las 19:30 horas, se configura así como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado reciente desde una perspectiva colectiva, rescatando historias que, en muchos casos, han quedado relegadas a un segundo plano.

Desde la organización se destaca la importancia de este tipo de iniciativas para mantener viva la memoria del movimiento obrero y transmitir valores como la solidaridad, la justicia social y la participación ciudadana. La implicación de distintas entidades y colectivos refuerza el carácter plural del acto, que busca no solo recordar, sino también generar debate y conciencia en torno a los derechos sociales.

Con esta actividad, Valencia de Alcántara se suma a la agenda cultural y reivindicativa en torno a la memoria histórica en Extremadura, consolidándose como un espacio de encuentro para el análisis y la reflexión sobre el papel de la ciudadanía en la conquista de derechos.