Más de una decena de stands y rutas guiadas: Navalvillar de Ibor da el pistoletazo de salida a la feria 'Aromas del Geoparque'

El municipio cacereño de Navalvillar de Ibor dará la bienvenida a la primavera con la celebración de la tercera edición de la feria agroalimentaria 'Aromas del Geoparque', una cita que marcará el inicio de las actividades conmemorativas del 15 aniversario del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

La iniciativa, impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres, se enmarca dentro de una estrategia de promoción territorial que, tal y como subrayó la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General, Isabel Ruiz, busca "fomentar una zona paisajística de gran riqueza emblemática para la provincia". Ruiz destacó además que este proyecto recorrerá progresivamente los 20 municipios que integran el Geoparque, con el objetivo de dar visibilidad no solo a su paisaje, sino también a sus tradiciones y a su gastronomía.

En este sentido, la vicepresidenta incidió en que este tipo de propuestas permiten "seguir descubriendo día a día" un territorio que definió como "una de las grandes señas de identidad de Cáceres", al tiempo que contribuyen a reforzar su proyección turística y a generar oportunidades en el medio rural.

Un programa completo para todos los públicos

La jornada contará con una programación variada que se desarrollará durante todo el día y que convertirá Navalvillar de Ibor en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Las actividades comenzarán a las diez de la mañana con la apertura del mercado de productos y el inicio de las propuestas deportivas.

Uno de los momentos centrales será el showcooking previsto a las 11:30 horas, donde se elaborarán recetas en directo con productos del Geoparque, poniendo en valor la riqueza gastronómica de la comarca. A las 12:30 horas tendrá lugar el acto institucional de inauguración, seguido por la actuación flamenca de Adela y sus niñas, que dará comienzo media hora después.

La comida popular llegará a las 14:00 horas con una paella solidaria cuya recaudación se destinará a la Asociación de Discapacitados de Guadalupe (Asdivi Villuercas), reforzando el carácter social de la iniciativa. Por la tarde, a partir de las 15:30 horas, continuarán las actuaciones musicales, mientras que a las 16:30 horas se retomarán las actividades deportivas y se procederá a la entrega de galardones.

Además, durante toda la jornada habrá un mercado con una decena de stands de productos locales, tales como miel, aceite o quesos con denominación de origen. Además, habrá como rutas guiadas y actividades culturales que permitirán conocer de cerca el patrimonio del Geoparque.

Gastronomía, tradición y apertura a nuevos territorios

El alcalde de Navalvillar de Ibor, Francisco Javier Díaz, destacó que la feria cuenta con un cartel "bastante atractivo" y orientado a todos los públicos, con propuestas que combinan gastronomía, cultura y convivencia. En su intervención, subrayó la importancia de promocionar los productos del territorio, pero también de extender la feria a otros espacios. "Queremos abrir el Geoparque a otros territorios y que los productos de fuera vengan a presentarse aquí", señaló.

Asimismo, avanzó que la respuesta del público está siendo muy positiva, con autobuses gratuitos prácticamente completos desde distintos municipios del Geoparque, lo que augura una elevada participación.

Una herramienta frente al reto demográfico

Más allá de su carácter festivo, tanto la Diputación como el ayuntamiento coincidieron en destacar el valor de 'Aromas del Geoparque' como herramienta frente al reto demográfico. Ruiz señaló que estas iniciativas contribuyen a atraer visitantes y generar actividad económica, mientras que Díaz incidió en su impacto directo en el comercio local.

"Esto está permitiendo que muchos productos salgan a la luz, que la gente conozca nuestros establecimientos y que nos visite", afirmó el alcalde, quien subrayó que este tipo de eventos ayudan a dinamizar los pueblos y a reforzar su visibilidad.

Un calendario que se extenderá por todo el Geoparque

La feria de Navalvillar de Ibor, que tendrá lugar este sábado, 18 de abril, será el punto de partida de una programación más amplia que se desarrollará a lo largo del año en los distintos municipios del Geoparque. Entre las próximas citas, el alcalde adelantó la celebración de la Geoconvivencia el 7 de mayo en Villar del Pedroso, con más de 1.200 personas inscritas.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara como motor de desarrollo, consolidando un modelo que combina la conservación del patrimonio con la promoción económica y cultural.

'Aromas del Geoparque' se presenta así como una oportunidad para disfrutar de un entorno de "naturaleza, paisaje y belleza", en palabras de Ruiz, y como un ejemplo de cómo la cultura y la gastronomía pueden convertirse en aliados clave para revitalizar el medio rural y proyectar su identidad más allá de sus límites.