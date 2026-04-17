Diez plazas para desempleados: Pescueza ofrece formación personalizada en empleo verde con prácticas y expertos del sector

Con el eco del reciente Festivalino aún presente, el municipio cacereño de Pescueza se prepara para acoger una nueva iniciativacentrada en el futuro del medio rural: un programa de formación en empleo verde dirigido a personas desempleadas interesadas en desarrollar su proyecto profesional en este ámbito.

La propuesta se enmarca en el proyecto Ecobios Next, impulsado por la entidad Sinerxia y financiado por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa estatal Empleaverde+. Este programa constituye una de las principales líneas de actuación del Gobierno de España para fomentar el empleo vinculado a la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica, especialmente en territorios rurales afectados por el reto demográfico.

El proyecto contempla el desarrollo de dos acciones formativas que combinarán sesiones presenciales y online, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas y salidas profesionales a quienes participen en ellas. La iniciativa busca reactivar la actividad agraria, recuperar tierras en desuso y generar nuevas oportunidades económicas en entornos rurales como Pescueza.

Desde la organización se destaca que el programa aborda distintas áreas de actividad, desde la agricultura sostenible hasta el turismo rural, pasando por el mantenimiento agrario y la puesta en valor de huertos tradicionales. "Tenemos los medios, solo nos faltan las personas que quieran apostar por tener un proyecto de vida y empleo en el rural", señalan los impulsores de la iniciativa.

Formación con acompañamiento y experiencias prácticas

El programa está dirigido a un grupo reducido de diez personas en situación de desempleo, lo que permitirá ofrecer una formación personalizada. Los participantes contarán con el apoyo de personal docente especializado, así como con la participación de expertos del sector, charlas formativas y visitas a iniciativas rurales de referencia.

Además, uno de los pilares del proyecto es el acompañamiento integral, una línea que se refuerza dentro del programa Empleaverde+, que promueve no solo la formación, sino también la orientación laboral y el emprendimiento en sectores vinculados a la sostenibilidad. Según datos de la Fundación Biodiversidad, este tipo de programas han contribuido en los últimos años a la creación de empleo verde y al impulso de proyectos empresariales en ámbitos como la agroecología, la gestión forestal o el turismo sostenible.

Conexión entre agentes del territorio

El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Pescueza, la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) y la Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa. Esta colaboración permite conectar a los distintos agentes implicados en la formación, el empleo y el desarrollo rural, favoreciendo la creación de oportunidades vinculadas al territorio.

En este sentido, Ecobios Next se alinea con los objetivos del programa Empleaverde+, que apuesta por reforzar las capacidades de las personas trabajadoras y desempleadas para adaptarse a un mercado laboral en transformación, impulsando sectores sostenibles y resilientes.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de las páginas web de Sinerxia, Adesval o el Ayuntamiento de Pescueza, en horario de 9:00 a 15:00 horas. La persona de referencia es Pablo, quien facilitará información detallada sobre el proyecto y las condiciones de participación.

Con iniciativas como esta, Pescueza refuerza su apuesta por el desarrollo sostenible y la fijación de población, consolidándose como un ejemplo de cómo el medio rural puede convertirse en un espacio de oportunidades. La formación en empleo verde se presenta así como una vía para generar actividad económica, recuperar recursos tradicionales y construir nuevos proyectos de vida ligados al territorio.