El puente de San Lázaro llevará desde mañana el nombre de Kin Paredes

El Ayuntamiento de Trujillo celebrará este sábado 18 de abril un acto de homenaje a Joaquín Paredes Diéguez, conocido popularmente como Kin Paredes, en el parque de San Lázaro. La cita será a las 12.30 horas y servirá para dar su nombre al puente de este espacio, una medida aprobada por unanimidad en el pleno municipal de marzo.

Durante el acto se descubrirá una placa realizada por la artesana trujillana Belén de Miguel con la inscripción: “Puente Kin Paredes. En homenaje a un hombre bueno que dedicó su vida al bien común y tendió puentes de diálogo y entendimiento”. Está previsto que intervengan la alcaldesa, Inés Rubio y representantes de su familia. También participarán integrantes de la Asociación Coros y Danzas Virgen del Rosario, así como miembros de la formación política Unidas por Trujillo, quienes entregarán un ramo de flores.

Kin Paredes en una imagen de archivo / CEDIDA

Kin Paredes, fallecido a causa de la COVID-19, fue una figura muy querida en la ciudad. Ejerció como concejal del Ayuntamiento de Trujillo por Izquierda Unida durante diez años y también ocupó responsabilidades como secretario de organización de la coalición en Extremadura y presidente de la CEXMA. Además, mantuvo una destacada implicación en distintas organizaciones sociales, colaborador de medios de comunicación y fue profesor en el instituto Francisco de Orellana de Trujillo.

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En el pleno en el que se aprobó dedicarle el puente de San Lázaro, todos los grupos políticos destacaron su compromiso social con Trujillo. Así como su carisma y vocación de servicio público.