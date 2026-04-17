La comunidad de Las Hurdes se une para apoyar a Daniel y Goya, vecinos de Nuñomoral, tras el incendio que arrasó su casa

Daniel y Goya, vecinos del municipio hurdano de Nuñomoral, han perdido su vivienda tras un incendio declarado en la madrugada del pasado viernes que ha dejado la casa completamente inhabitable. El fuego, que pudo originarse por un cortocircuito en un enchufe conectado a un congelador, arrasó el inmueble y obligará a derribarlo debido al grave estado en el que ha quedado.

La familia, con hijos a su cargo, se encuentra actualmente alojada de forma provisional mientras intenta rehacer su vida tras un suceso que les ha dejado sin pertenencias. Además, en el momento del incendio no contaban con seguro en vigor, ya que la nueva póliza contratada entraba en funcionamiento a principio de mayo, lo que ha agravado la situación.

Ante esta circunstancia, la respuesta social no se ha hecho esperar. Ayuntamientos, asociaciones y vecinos de la comarca de Las Hurdes se han volcado en una iniciativa solidaria para ayudar a la familia. La recaudación fue impulsada por Soraya, integrante de la asociación Actívate Nuñomoral, que propuso abrir una campaña de apoyo económico y material.

En apenas un día desde la activación de la cuenta bancaria, que comenzó este miércoles, la recaudación ha alcanzado ya en torno a los 1.500 euros. A esta ayuda económica se suman numerosas donaciones de ropa de cama, utensilios de cocina y otros enseres básicos. Además, se han instalado huchas solidarias en distintos municipios y se están organizando actividades como rutas benéficas para seguir sumando apoyos.

Prevención y actuación ante incendios domésticos

Este suceso pone de relieve la importancia de la prevención en el ámbito doméstico. Según datos recogidos por diferentes entidades, entre ellas el Ministerio del Interior, la mayoría de los incendios en viviendas se originan por fallos eléctricos, sobrecargas o el mal estado de instalaciones y electrodomésticos.

Vivienda en la que ha tenido lugar el incendio en Nuñomoral. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre las principales recomendaciones para evitar este tipo de incidentes se encuentra revisar periódicamente la instalación eléctrica, evitar el uso de enchufes múltiples sobrecargados y desconectar los aparatos que no se estén utilizando. Asimismo, se aconseja contar con detectores de humo, que pueden alertar de forma temprana y reducir el riesgo de daños personales.

En caso de incendio, los servicios de emergencia insisten en mantener la calma y actuar con rapidez. Lo prioritario es abandonar la vivienda y avisar inmediatamente al 112. Si el fuego es incipiente, puede intentarse sofocar con medios adecuados como extintores domésticos, siempre que no suponga un riesgo. En situaciones de humo, se recomienda desplazarse agachado y cubrirse las vías respiratorias.

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres recuerdan que una intervención rápida y la correcta actuación de los ciudadanos son claves para minimizar las consecuencias de estos sucesos. Además, subrayan la importancia de contar con seguros actualizados que permitan hacer frente a los daños materiales.

Solidaridad en el medio rural

Mientras tanto, la familia afectada continúa recibiendo el respaldo de toda la comarca. La movilización ciudadana en Las Hurdes vuelve a evidenciar el papel fundamental de la solidaridad en el medio rural, donde la implicación vecinal resulta clave en situaciones de emergencia.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través del número de cuenta difundido en las redes sociales de la asociación Actívate Nuñomoral o mediante las huchas instaladas en distintos puntos de la comarca. También se anima a participar en las actividades solidarias que se están organizando en apoyo a la familia.

El caso de Daniel y Goya pone de manifiesto no solo la vulnerabilidad ante este tipo de incidentes, sino también la capacidad de respuesta de una comunidad que, una vez más, se ha volcado para ayudar a quienes más lo necesitan.