Diputación de Cáceres y Miajadas se unen para impulsar el emprendimiento en el entorno rural

El Ayuntamiento de Miajadas se ha convertido en uno de los primeros escenarios del proyecto 'En mi pueblo emprendí', una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres con el objetivo de fomentar el emprendimiento en el medio rural mediante la coordinación de recursos y el acompañamiento a quienes desean poner en marcha una idea de negocio.

Durante la jornada de trabajo, el alcalde Antonio Díaz Alías y la concejala Isabel Ruiz destacaron el papel estratégico de Miajadas como núcleo de referencia en su comarca. Ambos subrayaron la capacidad del municipio para prestar servicios a localidades cercanas y generar actividad económica, consolidándose como un motor de desarrollo en el entorno rural.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la necesidad de mejorar la conexión entre los distintos programas y recursos existentes. Los participantes coincidieron en que, pese a contar con herramientas de apoyo, en muchas ocasiones resulta complejo acceder a ellas por falta de coordinación o información. En este sentido, el proyecto fue valorado de forma muy positiva por su enfoque práctico, orientado a ordenar y canalizar estos recursos para facilitar el camino a emprendedores y empresas.

Principal obstáculo: la movilidad entre pueblos

La jornada también permitió poner sobre la mesa algunos de los principales retos del emprendimiento en zonas rurales. Entre ellos, las dificultades de movilidad entre municipios, un factor que puede condicionar el éxito de determinados proyectos. Como ejemplo, se expuso el caso de una joven emprendedora que se vio obligada a abandonar su negocio de hostelería en Miajadas debido a la falta de transporte regular desde su localidad de origen.

Imagen de una de las reuniones. / Ayuntamiento de Miajadas

Además, se incidió en la importancia de reforzar la formación y el acompañamiento, especialmente entre la población joven, que muestra interés por emprender pero necesita orientación para gestionar sus iniciativas de forma eficaz y sostenible.

Miajadas cuenta, no obstante, con ejemplos de dinamismo e innovación que refuerzan su tejido económico. Entre ellos, destacan la creación de espacios de coworking en el Mercado de Abastos, la implantación de taquillas inteligentes para la recogida de pedidos o proyectos de promoción gastronómica como Gastrogusta, que contribuyen a impulsar la actividad local.

Valoración positiva

En conjunto, los participantes coincidieron en valorar muy positivamente 'En mi pueblo emprendí', destacando su capacidad para escuchar las necesidades reales del territorio y generar soluciones adaptadas. La iniciativa refuerza así el papel de la Diputación de Cáceres como agente clave en el impulso del desarrollo rural.

Las personas interesadas en emprender o desarrollar un proyecto empresarial en Miajadas y su entorno podrán beneficiarse de este programa a lo largo de 2026, en un contexto en el que el medio rural busca consolidarse como un espacio de oportunidades.