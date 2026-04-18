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Un dispositivo con drones y perros retoma la búsqueda de José Antonio en Jarandilla de la Vera este fin de semana

La búsqueda de José Antonio, desaparecido en Jarandilla de la Vera, se reactiva con voluntarios, drones y perros de rastreo, tras el cierre infructuoso del operativo de la Guardia Civil

Galería | Así fue la batida de la Guardia Civil de hace unos días

Galería | Así fue la batida de la Guardia Civil de hace unos días

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Galería | Dispositivo de la gran batida para localizar a José Antonio en Jarandilla de la Vera /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Las labores para localizar a José Antonio, desaparecido en Jarandilla de la Vera durante la Semana Santa, se reactivan este fin de semana con un dispositivo de voluntarios que incorpora drones y perros de búsqueda, tras cerrarse sin éxito el operativo de la Guardia Civil gracias a una batida impulsada por la Asociación Guardias Civiles Solidarios y la Asociación Subiendo Montañas.

El dispositivo se desarrollará durante los días 18 y 19 de abril y contará con la participación de voluntarios a pie, además de medios técnicos como drones y perros especializados en rastreo. Según ha informado la organización, el objetivo es retomar la búsqueda con una metodología distinta en áreas que ya habían sido revisadas.

Zonas marcadas y nuevo enfoque de rastreo

Los responsables del operativo han explicado que se trabajará sobre zonas previamente delimitadas, muchas de ellas inspeccionadas con anterioridad, pero ahora con un enfoque diferente que permita avanzar en la localización del desaparecido.

Para ello, se ha movilizado a un grupo de unas 50 personas con experiencia en caminar por terrenos variados, en buen estado físico y equipadas con material de protección. Todos ellos recibieron instrucciones a primera hora de este sábado, a las 9:00, en el camping de Jarandilla antes de iniciar las labores.

Además, se ha advertido a la población de que durante los trabajos "pueden escucharse sonidos similares a enjambres de abejas", debido al uso de aeronaves no tripuladas.

Circunstancias de la desaparición

Según los datos recabados por la Guardia Civil, la desaparición fue comunicada en torno a las 00:05 horas del 3 de abril. El hombre, que se encontraba alojado en un campamento de la localidad, salió momentáneamente y no regresó.

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y podría llevar gorra y un chaleco verde. Asimismo, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse, un factor que complica su localización.

Noticias relacionadas y más

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Las asociaciones implicadas han realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda resultar útil. La implicación de voluntarios en este tipo de operativos sigue siendo clave en entornos rurales como los del norte de Extremadura, donde la orografía y la extensión del terreno dificultan las tareas de búsqueda.

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