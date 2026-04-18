Evacúan en helicóptero a una mujer de 60 años tras sufrir un accidente en la Garganta de los Infiernos

Una mujer de 60 años ha tenido que ser rescatada este viernes en la Garganta de los Infiernos, en el término municipal de Jerte, después de sufrir un accidente cuando realizaba una ruta por la zona del Puente Carrascal. El aviso al Centro 112 de Extremadura se ha recibido a las 14.05 horas y ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia.

Según la información facilitada por el 112, el suceso se ha producido en un entorno de difícil acceso, lo que ha impedido evacuar a la herida por tierra. Ante esa situación, se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM), así como al helicóptero del Servicio Aéreo, que finalmente ha realizado la evacuación de la accidentada.

Dispositivo movilizado

Hasta el lugar también se han desplazado agentes del Centro de Interpretación de la Garganta de los Infiernos y técnicos de transporte sanitario del Soporte Vital Básico de Cabezuela del Valle, que han accedido a pie para prestar una primera asistencia a la mujer. Además, el 112 ha activado al Punto de Atención Continuada de Cabezuela del Valle y una ambulancia convencional.

Tras el rescate aéreo, la mujer ha sido evacuada hasta Jerte, donde ha recibido atención sanitaria antes de ser trasladada al Hospital Virgen del Puerto. El parte del 112 indica que la afectada ha sufrido un traumatismo en un miembro inferior de carácter leve.

Zona de gran afluencia

El incidente ha vuelto a poner de relieve la complejidad de las intervenciones en espacios naturales muy transitados como la Garganta de los Infiernos, especialmente cuando los accidentes se registran en puntos de acceso complicado y obligan a desplegar medios aéreos para garantizar una evacuación rápida y segura.