Rescate aéreo
Evacúan en helicóptero a una mujer de 60 años tras sufrir un accidente en la Garganta de los Infiernos
La afectada ha resultado herida leve con un traumatismo en un miembro inferior después de sufrir un percance mientras realizaba una ruta en la zona del Puente Carrascal, en Jerte
Una mujer de 60 años ha tenido que ser rescatada este viernes en la Garganta de los Infiernos, en el término municipal de Jerte, después de sufrir un accidente cuando realizaba una ruta por la zona del Puente Carrascal. El aviso al Centro 112 de Extremadura se ha recibido a las 14.05 horas y ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia.
Según la información facilitada por el 112, el suceso se ha producido en un entorno de difícil acceso, lo que ha impedido evacuar a la herida por tierra. Ante esa situación, se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM), así como al helicóptero del Servicio Aéreo, que finalmente ha realizado la evacuación de la accidentada.
Dispositivo movilizado
Hasta el lugar también se han desplazado agentes del Centro de Interpretación de la Garganta de los Infiernos y técnicos de transporte sanitario del Soporte Vital Básico de Cabezuela del Valle, que han accedido a pie para prestar una primera asistencia a la mujer. Además, el 112 ha activado al Punto de Atención Continuada de Cabezuela del Valle y una ambulancia convencional.
Tras el rescate aéreo, la mujer ha sido evacuada hasta Jerte, donde ha recibido atención sanitaria antes de ser trasladada al Hospital Virgen del Puerto. El parte del 112 indica que la afectada ha sufrido un traumatismo en un miembro inferior de carácter leve.
Zona de gran afluencia
El incidente ha vuelto a poner de relieve la complejidad de las intervenciones en espacios naturales muy transitados como la Garganta de los Infiernos, especialmente cuando los accidentes se registran en puntos de acceso complicado y obligan a desplegar medios aéreos para garantizar una evacuación rápida y segura.
- La nueva hamburguesería que abre terraza a la luz de las velas en Cáceres: una nueva etapa para Alberto y Mar tras 16 años en hostelería
- El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario
- El Gobierno ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato
- PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
- Viviendas 'por arraigo', veto a la cooperación y 500 millones más para sanidad: todas la medidas pactadas por el PP y Vox en Extremadura
- De padres a hijos durante 176 años: la popular carnicería Carmona de Mérida se muda para dar un vuelco al negocio
- Los bomberos del Sepei de Cáceres rescatan y evacuan a una mujer en el Monumento Natural de Los Barruecos