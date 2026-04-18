Denominación de Origen Protegida
La Infanta Elena, embajadora del pimentón de La Vera: "un honor" para Jaraíz
El alcalde de Jaraíz de la Vera agradece a la Infanta Elena su apoyo al pimentón de La Vera, producto estrella de la comarca cacereña y reconocido como el "oro rojo" por su relevancia histórica y económica
El alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, ha puesto en valor el papel de la Infanta Elena de Borbón como embajadora del pimentón de La Vera, uno de los productos agroalimentarios más emblemáticos de Extremadura y seña de identidad de toda la comarca y la provincia de Cáceres.
A través de una publicación en redes sociales, el regidor ha agradecido públicamente la implicación de la Infanta, destacando que para el municipio supone “un auténtico honor” poder hacerle entrega directa de este producto, al que ha definido como su “oro rojo”. Con esta expresión, Núñez subraya la relevancia histórica, cultural y económica del pimentón en Jaraíz de la Vera, localidad reconocida como Capital Mundial del Pimentón.
El gesto, más allá de lo simbólico, refuerza la proyección institucional de uno de los productos con mayor arraigo en la zona, cuya calidad y proceso tradicional de elaboración lo han convertido en un referente dentro y fuera de España.
En este sentido, el alcalde también ha destacado la presencia del pimentón de La Vera en el Salón Gourmet de Madrid, considerado uno de los encuentros gastronómicos más importantes a nivel internacional. Según ha señalado, el producto está “brillando con luz propia” en esta cita, consolidando su posicionamiento en mercados cada vez más exigentes.
Estas acciones forman parte de la estrategia del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera para reforzar la promoción de su principal motor económico. El pimentón no solo representa una tradición centenaria, sino también una industria clave para el desarrollo de la comarca, generando empleo y proyectando la imagen de La Vera a nivel global.
Tierra monarcal
La Vera y la Monarquía tienen una relación especial. La figura de Carlos V pesa en la comarca: fue donde decidió retirarse y pasar sus últimos días el dueño y señor de un imperio que abarcaba todos los continentes. Por ello, el Monasterio de Yuste, a unos kilómetros de Jaraíz, se levanta como uno de los edificios más importantes para la Familia Real, pese a que el emperador era de los Austrias y los reyes actuales siguen la dinastía Borbón.
Felipe VI, hermano de la infanta, visita todos los años este lugar para hacer entrega del Premio Europeo Carlos V.
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