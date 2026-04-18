El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres introduce el contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos este sábado

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, en colaboración con la empresa Valoriza Servicios Medioambientales SA, pondrá en marcha este sábado la campaña 'La orgánica está aquí para quedarse', una iniciativa dirigida a facilitar la implantación de la quinta fracción de residuos en el municipio y fomentar hábitos sostenibles entre la población.

Gestión ambiental especializada

La empresa Valoriza Servicios Medioambientales SA, encargada del servicio de recogida en la localidad, forma parte del grupo Sacyr y está especializada en la gestión integral de residuos, limpieza urbana y servicios medioambientales. La compañía opera en numerosos municipios españoles y desarrolla proyectos orientados a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de residuos.

Entre sus líneas de actuación se incluyen la implantación de nuevas tecnologías, la educación ambiental y el fomento de la recogida selectiva, en línea con los objetivos europeos de reducción de residuos y aumento del reciclaje.

Implantación del contenedor marrón

La campaña comenzará este sábado a las 13:30 horas con el evento "Aprende a reciclar. Contigo, Malpartida Limpia", que tendrá lugar en la Plaza Mayor. La jornada incluirá actividades lúdicas y educativas dirigidas especialmente al público infantil, como talleres e hinchables, con el objetivo de concienciar desde edades tempranas sobre la importancia del reciclaje.

El eje central de esta iniciativa es la introducción del contenedor marrón, destinado a la recogida de residuos orgánicos, es decir, restos de comida y pequeños residuos vegetales. Este sistema forma parte de las directrices marcadas por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece la obligatoriedad de implantar la recogida separada de biorresiduos en los municipios españoles.

Para facilitar su uso, el consistorio repartirá a partir del 29 de abril un total de 1.200 cubos aireados de 10 litros, 120.000 bolsas biocompostables y 1.200 llaves que permitirán abrir los contenedores. Además, se instalarán 50 contenedores específicos para empresas. La recogida de la fracción orgánica comenzará el 1 de mayo.

El uso de estos contenedores requiere seguir una serie de normas. Solo podrán depositarse residuos orgánicos en bolsas compostables, y el acceso estará restringido mediante llave para garantizar un correcto uso y evitar la mezcla de residuos.

Cómo separar correctamente los residuos

La implantación del contenedor marrón se suma al sistema de recogida selectiva ya existente, que se basa en la diferenciación por colores, siguiendo los criterios establecidos por organismos como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

El contenedor amarillo está destinado a envases de plástico, latas y briks; el azul, a papel y cartón; el verde, a envases de vidrio; y el gris o resto, a aquellos residuos que no pueden reciclarse.

Por su parte, el contenedor marrón recoge exclusivamente residuos biodegradables como restos de fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras de huevo, posos de café o pequeños restos de jardinería. Estos residuos, una vez recogidos, pueden transformarse en compost o biogás, contribuyendo así a la economía circular.

Sensibilización y compromiso ciudadano

La campaña incluye también el reparto de 3.000 folletos informativos y material divulgativo como imanes para facilitar la consulta en los hogares. El objetivo es que la ciudadanía conozca tanto el funcionamiento del nuevo sistema como la importancia de separar correctamente los residuos.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado el "compromiso histórico" del municipio con el medio ambiente y ha mostrado su confianza en la implicación de los vecinos. En este sentido, ha señalado que la población "volverá a demostrar un comportamiento ejemplar en la separación de residuos".

Un paso hacia la sostenibilidad

La implantación de la recogida de residuos orgánicos supone un avance significativo en la gestión ambiental del municipio. En la actualidad, los biorresiduos representan cerca del 40 por ciento de la bolsa de basura doméstica, por lo que su correcta separación permite reducir el volumen de residuos destinados a vertedero y mejorar su aprovechamiento.

En este sentido, Malpartida de Cáceres se alinea con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad, apostando por un modelo más eficiente y respetuoso con el entorno, en el que la colaboración ciudadana resulta clave para el éxito del sistema.