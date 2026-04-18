Fundación Cives y Diputación de Cáceres: un proyecto de memoria histórica sobre el franquismo busca nuevos testimonios

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Liga Española de la Educación y de Fundación Cives, Victorino Mayoral, y con el secretario de la Liga Extremeña, Dionisio Castillejo, con el objetivo de consolidar y ampliar las líneas de colaboración que ambas entidades desarrollan en la provincia con financiación provincial.

Durante la reunión, Mayoral destacó la intensa actividad que la organización lleva a cabo en Extremadura, especialmente en la provincia cacereña, donde gestiona dos albergues juveniles educativos situados en el entorno del Pantano de Gabriel y Galán, en Cáparra, y en la pedanía de Rincón del Obispo, en Coria, conocido como 'La Casa Verde'. Estos espacios acogen iniciativas de turismo educativo y reciben cada año a jóvenes procedentes de distintos puntos del país.

Una trayectoria consolidada en educación y participación

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular es una organización sin ánimo de lucro con más de cuatro décadas de trayectoria, dedicada a la promoción de la educación, la participación social y la igualdad. Reconocida como entidad de utilidad pública, desarrolla programas en ámbitos como la educación en valores, la intervención social, la formación y la inclusión, con especial atención a colectivos vulnerables.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres junto a Victorino Mayoral, presidente de la Liga Española de la Educación y de Fundación Cives. / Cedida a El Periódico Extremadura

En el ámbito regional, la Liga Extremeña de la Educación actúa como delegación territorial, adaptando estos programas al contexto de la comunidad autónoma. Su trabajo se centra en el medio rural, donde impulsa proyectos educativos, de ocio y tiempo libre, así como iniciativas dirigidas a la mejora de la empleabilidad.

Entre sus actuaciones más destacadas en la provincia figura la gestión de un centro infantil en Coria y el desarrollo de programas de formación ocupacional, muchos de ellos financiados por el Sexpe y la Diputación de Cáceres, orientados a mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas.

Fundación Cives y la memoria democrática

Durante el encuentro, también se abordaron nuevas líneas de trabajo impulsadas por la Fundación Cives, entidad vinculada a la Liga de la Educación y especializada en la promoción de valores cívicos y democráticos. Esta fundación desarrolla proyectos relacionados con la educación en ciudadanía, los derechos humanos y la memoria histórica.

En este contexto, Mayoral planteó la ampliación de un proyecto de investigación sobre memoria histórica y democrática, centrado en el papel de las maestras rurales durante el franquismo. Este estudio, financiado por la Diputación de Cáceres y presentado recientemente en el campus de la Universidad de Extremadura, busca ahora incorporar testimonios de personas de entre 70 y 80 años que vivieron su etapa educativa en ese periodo.

El objetivo, según explicó, es profundizar en el conocimiento de cómo era la educación durante el franquismo y "extraer enseñanzas para el presente a partir del análisis del pasado educativo en España", aportando una visión más completa desde la experiencia directa de quienes la vivieron.

Colaboración institucional en el medio rural

La Diputación de Cáceres mantiene desde hace años una estrecha colaboración con estas entidades, apoyando proyectos vinculados a la formación, la educación en valores y la dinamización del medio rural. Entre ellos destacan programas de empleo dirigidos a jóvenes y personas desempleadas, iniciativas de ocio educativo en albergues y actividades de sensibilización social.

Asimismo, estas colaboraciones se enmarcan en las políticas provinciales orientadas a fijar población en el territorio, mejorar la calidad de vida en los municipios y generar oportunidades a través de la educación y la formación.

Reunion de la Diputación de Cáceres junto con la Liga Española de la Educación y la Liga Extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

En este sentido, desde la Institución Provincial se ha reiterado la voluntad de seguir impulsando nuevas líneas de ayuda que permitan ampliar el alcance de estos proyectos y reforzar su impacto en la provincia.

Educación y memoria como herramientas de futuro

El encuentro pone de manifiesto el papel de la educación y la memoria democrática como herramientas clave para el desarrollo social. Tanto la Liga de la Educación como Fundación Cives trabajan en la recuperación de experiencias históricas y en la transmisión de valores cívicos, contribuyendo a construir una sociedad más participativa y consciente de su pasado.

Con este refuerzo de la colaboración, la Diputación de Cáceres refuerza su confianza en iniciativas que combinan educación, inclusión y memoria, especialmente en entornos rurales donde este tipo de proyectos adquieren un valor añadido como motor de cohesión social y desarrollo.