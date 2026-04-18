El Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás acogerá un encuentro con el escritor Gonzalo Giner

El Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás se convertirá el próximo jueves 7 de mayo en el epicentro de la actividad cultural del Valle del Ambroz con la visita de uno de los autores más destacados de la narrativa española contemporánea, Gonzalo Giner. El encuentro, previsto para las 19.00 horas, ofrecerá al público la oportunidad de acercarse de primera mano a la trayectoria y al universo creativo de un escritor que ha sabido convertir su profesión en una poderosa herramienta literaria.

La cita, de entrada libre hasta completar aforo, estará presentada por la divulgadora literaria Rosa Sánchez de la Vega, conocida en redes sociales como @rosapasapagina, quien guiará una conversación que promete adentrarse tanto en el proceso creativo del autor como en los temas que atraviesan su obra.

Cartel del encuentro. / Cedida

Veterinario de profesión y escritor por vocación, Giner alcanzó el reconocimiento masivo en 2008 con El sanador de caballos, una novela que explora los orígenes de la veterinaria en la Edad Media y que se convirtió en un auténtico fenómeno editorial al superar el millón de lectores. Desde entonces, su nombre ha quedado vinculado a una narrativa histórica en la que el rigor técnico y la emoción literaria avanzan de la mano.

Su consagración definitiva llegó en 2020 con la obtención del Premio Fernando Lara por La bruma verde, una obra que combina el ritmo del thriller con una firme defensa del bienestar animal y la preservación del entorno natural, dos constantes en su producción literaria.

Animales

El encuentro en Hervás se plantea como un recorrido por una bibliografía que también incluye títulos como El jinete del silencio o La sombra de los sueños, en los que los animales -especialmente los caballos- adquieren un protagonismo singular. Lejos de ser meros acompañantes, se convierten en reflejo de las emociones humanas y en piezas clave dentro de tramas cargadas de aventura y profundidad histórica.

“Su capacidad para investigar el pasado y devolvernos historias cargadas de emoción es lo que le hace único”, destaca Rosa Sánchez de la Vega, quien subraya además “la maestría de Giner para fundir el detalle técnico de su profesión con una prosa elegante y una épica arrolladora”.

Gonzalo Giner. / El Siglo de Europa

Con novelas traducidas a varios idiomas y una sólida base de lectores, Gonzalo Giner se ha consolidado como un autor de referencia para quienes buscan historias que combinen grandes ambientaciones históricas con una mirada comprometida hacia la naturaleza. Su contacto directo con el mundo rural y su experiencia como veterinario especializado en nutrición animal aportan a sus textos una autenticidad difícil de imitar.

La cita en el Museo Pérez Comendador-Leroux no solo permitirá conocer más de cerca a uno de los escritores más singulares del panorama literario actual, sino que reafirma el papel de este espacio como un foco cultural capaz de atraer talento y generar propuestas de alto nivel en la provincia de Cáceres.