Primer acto de Óscar Fernández tras el acuerdo de gobierno: reunión con afiliados y simpatizantes en Trujillo

El Hotel Izán de Trujillo fue ayer el escenario del encuentro de Óscar Fernández, diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura y próximo vicepresidente de la Junta, con afiliados y simpatizantes de la localidad cacereña. Aunque el acto estaba previsto desde hacía varios días, el acuerdo alcanzado el jueves entre el PP y la formación de Santiago Abascal convirtió esta cita en la primera de su agenda como futuro número dos del Ejecutivo autonómico. En el acto, Fernández, que estuvo acompañado por el senador Ángel Pelayo Gordillo, cargos del partido y varios diputados autonómicos, trasladó al medio centenar de asistentes sus “inmejorables sensaciones” tras el acuerdo de gobierno.

Según Fernández, la respuesta de los asistentes fue muy positiva: “La sala estaba llena y lo que he notado fundamentalmente son dos cosas, muchísima ilusión y esperanza”. El líder regional destacó el simbolismo de Trujillo dentro del panorama político extremeño, recordando que en las últimas elecciones regionales Vox fue la segunda fuerza más votada en la localidad. En este sentido, subrayó el compromiso de su formación con toda la provincia de Cáceres, pero con una atención especial a este municipio: “Nos vamos a volcar con todas las localidades, pero con Trujillo especialmente, porque nos han acogido con los brazos abiertos”.

Fernández también evocó el paso de Santiago Abascal por la ciudad durante la campaña electoral, calificando su acto bajo la estatua de Pizarro como “el meeting más bonito de la campaña en Extremadura”.

Un acuerdo “necesario” para Extremadura

En relación al pacto alcanzado, el dirigente de Vox defendió que se trata de un acuerdo “necesario” y “minucioso”, fruto de negociaciones detalladas entre ambas formaciones. “Hemos cedido las dos partes, como no puede ser de otra manera, pero el objetivo común era garantizar un gobierno estable para los próximos cuatro años”, explicó.

Fernández insistió en que el acuerdo permitirá impulsar políticas que, a su juicio, responden al “sentido común”, como la bajada de impuestos, la defensa del sector primario o la priorización del gasto en ciudadanos españoles. Asimismo, destacó la importancia de áreas como la agricultura o la energía, incluyendo la defensa de la central nuclear de Almaraz.

A nivel personal, el dirigente reconoció que no tenía expectativas concretas sobre su futuro dentro del Ejecutivo autonómico, donde previsiblemente ocupará una vicepresidencia: “En mi partido no importa el quién, sino el qué y el para qué”.

Respaldo local y expectativas municipales

Por su parte, el responsable local de Vox en Trujillo, Fernando Bravo, se mostró satisfecho con la acogida del acto, destacando que, pese a algunas ausencias justificadas, se logró llenar la sala. “La gente está muy satisfecha y la respuesta de Trujillo a Vox está siendo muy buena”, afirmó.

Óscar Fernández con Fernando Bravo, coordinador de VOX en Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

Bravo puso el foco en el futuro político del municipio, señalando que el partido aspira a lograr representación en el Ayuntamiento en próximas elecciones municipales. Según indicó, los resultados obtenidos en los comicios autonómicos —donde Vox superó al PSOE en intención de voto— podrían traducirse en “dos o tres concejales” si se mantiene la tendencia.

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Además, criticó la gestión del actual gobierno municipal, al que acusa de no aprovechar el potencial turístico de la ciudad. “Es una pena que un lugar como Trujillo no tenga las infraestructuras necesarias para atender al turismo y potenciar el comercio local”, lamentó.