Astroturismo
Sierra de Gata, nuevo Destino Turístico Starlight: un paraíso para observar las estrellas y la Vía Láctea
La certificación Starlight para Sierra de Gata reconoce la baja contaminación lumínica y las condiciones óptimas del cielo para el astroturismo, un distintivo respaldado por la Unión Astronómica Internacional y la UNESCO
Quien ha visto la noche de la Sierra de Gata no la olvida. Con un cielo limpio para contemplar las estrellas y nuestra galaxia, la Vía Láctea, esta comarca se ha convertido en un lugar indispensable para aquellos fanáticos de observar el firmamento. Esta calidad la certifica el sello Destino Turístico Starlight que acaba de conseguir. Es el cuarto destino que logra este sello en la provincia de Cáceres, después del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la comarca de Las Hurdes, que, además, la renovó recientemente.
El reconocimiento, otorgado por la Fundación Starlight con el respaldo de la Unión Astronómica Internacional y la UNESCO, avala la excelente calidad de los cielos nocturnos de Sierra de Gata, caracterizados por su baja contaminación lumínica y sus óptimas condiciones para la observación astronómica. Esta distinción no solo pone en valor un recurso natural único, sino que abre nuevas oportunidades para el desarrollo del astroturismo en la comarca.
La certificación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de Gata-Hurdes '100% Cultura e Identidad y Ecoturismo', impulsado por la Diputación de Cáceres en colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y empresas del territorio. El objetivo es consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la identidad local y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Implicación institucional
Para lograr este distintivo, técnicos de la Fundación Starlight han llevado a cabo un proceso de análisis exhaustivo de la calidad del cielo nocturno, evaluando su idoneidad para la contemplación de estrellas y el desarrollo de actividades turísticas vinculadas al firmamento. A ello se suma la implicación institucional de la comarca, con la adhesión de todos sus ayuntamientos a la Declaración de La Palma, documento fundacional que reconoce el cielo como un patrimonio científico, cultural y medioambiental que debe ser protegido.
Sierra de Gata ya contaba con un precedente en este ámbito, con la certificación del Chorreón de Moraleja como primer paraje Starlight de Extremadura. Ahora, con este nuevo reconocimiento de carácter comarcal, refuerza su posicionamiento como destino de referencia para los amantes de la naturaleza y la observación astronómica.
La iniciativa ha sido posible gracias a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, que ha permitido avanzar en la protección del cielo nocturno y en la promoción de un turismo sostenible, cada vez más demandado por quienes buscan experiencias auténticas y respetuosas con el entorno.
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