Trujillo presenta un cartel taurino de primer nivel para la Feria del Queso con Manzanares, Castella y Emilio de Justo

Trujillo volverá a unir gastronomía, patrimonio y tauromaquia con motivo de la próxima Feria del Queso, que acogerá el 2 de mayo una corrida de toros en su Plaza de Toros, un coso que este mismo año ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Durante la presentación oficial del cartel, la alcaldesa de Trujillo destacó la relevancia de este festejo dentro de una feria “más que consolidada” en la localidad, subrayando que, además de ser un gran referente gastronómico, también incorpora citas culturales y taurinas de importancia.

La regidora puso en valor el simbolismo de celebrar este evento en una plaza de toros histórica, fechada en 1848, cuya reciente declaración como BIC en el mes de marzo supone, según señaló, “poner en valor y realzar el elemento patrimonial con el que cuenta Trujillo, que conjuga historia y patrimonio”.

Además, remarcó que esta protección llega tras “más de 38 años” de reivindicación, por lo que consideró que este año se dan “dobles motivos para celebrar”: la consecución de ese reconocimiento patrimonial y el hecho de seguir llenando el recinto de contenido cultural. “Los toros son tradición, son cultura y son patrimonio”, afirmó.

El cartel anunciado reúne a tres nombres destacados del escalafón: José María Manzanares, Sebastián Castella y Emilio de Justo, que lidiarán reses de la ganadería Núñez de Tarifa. Para el Ayuntamiento, se trata de un elenco “a la altura de las circunstancias, de lo que merece Trujillo y de lo que merece la Feria del Queso”.

En la presentación intervino también el periodista taurino Juan Bazaga, quien definió la corrida de la Feria Internacional del Queso como una cita ya tradicional en el calendario taurino extremeño. A su juicio, Trujillo contará este año con “uno de los carteles importantes” de la temporada en Extremadura, en una fecha especialmente significativa dentro del circuito taurino.

Bazaga subrayó la dificultad de confeccionar un cartel de esta entidad en plena coincidencia con grandes ferias como las de Sevilla y Madrid. En ese contexto, valoró especialmente la presencia de figuras como Manzanares y Castella, así como la inclusión del extremeño Emilio de Justo, al que elogió por su trayectoria de esfuerzo hasta consolidarse como figura del toreo.

También destacó la variedad del cartel, al reunir a tres toreros “muy diferentes en sus conceptos y en lo que realizan en la plaza”, lo que, en su opinión, incrementa el atractivo del festejo tanto para aficionados como para visitantes que acudan a Trujillo por la Feria del Queso.

Por su parte, el empresario organizador, Antonio García Jiménez, mostró su satisfacción por haber logrado cerrar un cartel “bonito, apropiado y rematadísimo”, con tres figuras del toreo y una ganadería del gusto de los diestros. Asimismo, incidió en que los precios serán los mismos que el año pasado, ya que la organización ha optado por congelarlos pese al incremento general de costes.

Cartel de la corrida de toros en Trujillo / CEDIDA

En el turno de preguntas surgió la cuestión de la ausencia del torero local José Rojo en el cartel. Tanto el empresario como la alcaldesa defendieron el apoyo que siempre ha recibido por parte del Ayuntamiento, recordando que tomó la alternativa en Trujillo con un cartel de gran nivel. No obstante, explicaron que la configuración de este tipo de festejos depende de múltiples factores, entre ellos las posibilidades del cartel y el momento profesional de cada torero.

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La presentación concluyó con una invitación a vecinos y visitantes para participar en una jornada que aspira a convertirse en uno de los grandes reclamos de la programación ferial. La cita taurina del 2 de mayo volverá así a formar parte de una Feria del Queso que, un año más, quiere proyectar la imagen de Trujillo como referente gastronómico, cultural y patrimonial.