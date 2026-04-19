La búsqueda del varón desaparecido en Jarandilla de la Vera continúa con refuerzo de medios y voluntarios este domingo

La Guardia Civil ha reanudado este domingo, 19 de abril, el dispositivo de búsqueda del varón desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres), en un operativo que vuelve a movilizar a numerosos efectivos y voluntarios en la zona. Cabe recordar que en la jornada del sábado se celebró una batida impulsada por la Asociación Guardias Civiles Solidarios y la Asociación Subiendo Montañas.

La actuación está siendo coordinada desde un Puesto de Mando instalado en el camping Jaranda, desde donde se están organizando las distintas labores de rastreo sobre el terreno. En el dispositivo participan agentes de la Compañía de Navalmoral de la Mata, que están desarrollando batidas a pie, control de caminos y tareas de coordinación.

Galería | Dispositivo de la gran batida para localizar a José Antonio en Jarandilla de la Vera /

José Antonio Asensio desapareció el 2 de abril en Jarandilla de la Vera, tiene 74 años y mide 1,70 centímetros. Es de complexión delgada, pelo canoso, con una calvicie parcial y ojos marrones. Además, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco gris, pantalón vaquero oscuro y zapatillas negras con suela blanca y amarilla. En la información difundida en carteles se advierte que "es sordo y no tiene lenguaje verbal, con lo que se comunica con gestos y pocos sonidos". Señala también el cartel que, aunque ha desaparecido en Jarandilla de la Vera, "ha podido desplazarse a los pueblos y localidades de la zona".

Refuerzo del operativo de búsqueda

El despliegue cuenta también con el apoyo de asociaciones especializadas en búsquedas, que han promovido esta nueva batida coordinada tras la realizada en la jornada anterior. A ellas se suman voluntarios, familiares del desaparecido y medios técnicos como unidades caninas y drones, con el objetivo de ampliar el radio de acción.

Guardia Civil

Desde la organización del dispositivo se ha incidido en que el propósito es reforzar e intensificar la inspección de las zonas ya rastreadas, tratando de no dejar ningún punto sin revisar en el entorno.

Continuidad

La reanudación de la búsqueda da continuidad al operativo desarrollado este viernes, en el que ya se movilizaron numerosos recursos sin que, por el momento, haya trascendido la localización del desaparecido.

El dispositivo seguirá activo durante la jornada, centrando los esfuerzos en mejorar la cobertura del terreno y en coordinar de forma más eficaz todos los medios disponibles.