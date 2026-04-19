Cáceres Viva carga contra la gestión del PP en Cuacos de Yuste y denuncia falta de presupuesto, subida de tasas y parálisis municipal

El Grupo Municipal Cáceres Viva en Cuacos de Yuste ha hecho público un balance crítico sobre la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular cuando se acerca el tercer año de legislatura. La formación, que ejerce la oposición en el ayuntamiento, ha cuestionado la falta de presupuestos para 2026, el aumento de tasas tras la adhesión al Consorcio MásMedio y la situación de distintos servicios e infraestructuras del municipio.

En su escrito, Cáceres Viva sostiene que la ausencia de cuentas aprobadas para este ejercicio refleja una "mala gestión" pese a la mayoría absoluta del PP. También ha denunciado la inclusión habitual en los plenos de facturas con reparos del secretario-interventor y retrasos en el pago a proveedores, una situación que, según el grupo, evidencia desorden en la administración municipal.

Otro de los puntos en los que ha puesto el foco ha sido la subida de tasas e impuestos. La formación asegura que el nuevo sistema encarece de forma notable el recibo de la basura y el saneamiento, tanto para viviendas como para negocios, y considera que supone un perjuicio para las economías familiares y para la actividad empresarial del pueblo.

El grupo de la oposición también ha enumerado deficiencias en el mantenimiento urbano y en distintos equipamientos. Entre ellas, ha citado el deterioro del pavimento, problemas de alumbrado, el estado del cementerio municipal, la falta de mejoras en parques infantiles, el retraso en actuaciones como la caldera del colegio, la residencia de mayores o el polígono industrial, así como cierres intermitentes del gimnasio, la oficina de turismo y la agencia de lectura en horario de tarde.

Además, Cáceres Viva ha cuestionado la gestión del aparcamiento en la plaza de España, ha pedido mayor claridad sobre el funcionamiento de la depuradora y ha lamentado, según su versión, la falta de apoyo al comercio local en eventos como la Ruta del Emperador.

En el plano institucional, la formación ha criticado que los plenos sigan celebrándose por la mañana y ha censurado la creación de una Junta de Gobierno Local, que considera innecesaria en un municipio de este tamaño. También ha aludido a la incorporación del concejal socialista al gobierno local y al proceso que, según expone, ha tenido que seguir para disponer de un despacho en el ayuntamiento.

Cáceres Viva ha concluido reclamando al equipo de gobierno que aproveche el tiempo restante de mandato para centrarse en la gestión diaria y en resolver los problemas del municipio.