El complejo rural Las Palomas celebra 18 años de éxito en el Valle del Jerte como referente turístico

El complejo rural Las Palomas, ubicado en el municipio cacereño de Jerte, ha cumplido 18 años desde su apertura, consolidándose como un referente del turismo rural en el norte de la provincia. Sus propietarios, Práxedes Redondo y María Adoración Hernández, destacan el recorrido de un proyecto que nació en 2008 en un contexto marcado por dificultades económicas y administrativas.

La idea de poner en marcha este alojamiento surgió tras años de experiencia en el sector. "Decidimos hacer algo nuestro", explican. Sin embargo, los inicios no fueron sencillos. El complejo abrió sus puertas el 15 de marzo de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, lo que condicionó sus primeros pasos.

A ello se sumaban otros obstáculos, como el estado de las infraestructuras. Según recuerdan, tanto la carretera nacional como el acceso al propio complejo presentaban "importantes deficiencias", a lo que se añadía la dificultad de obtener permisos para su señalización, al encontrarse fuera del núcleo urbano.

Una evolución marcada por la sostenibilidad

A lo largo de estos años, el complejo ha experimentado diversas mejoras. Entre ellas, la progresiva modernización de los apartamentos y la incorporación de sistemas de autoconsumo energético mediante placas solares, lo que les permite avanzar hacia un modelo más sostenible.

Además, el establecimiento está adherido al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted), una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo que reconoce el compromiso de las empresas con la mejora continua y la calidad en el servicio.

Paisaje del entorno en el que está situado el complejo rural Las Palomas, en el Valle del Jerte. / Cedida a El Periódico Extremadura

Sus propietarios destacan que uno de los mayores retos ha sido hacer frente a la burocracia y los largos plazos administrativos, tanto en el ámbito financiero como en la gestión con las administraciones públicas. No obstante, subrayan que "el esfuerzo ha merecido la pena".

"Lo más bonito ha sido poder llegar hasta aquí después de tanto trabajo y hacerlo en familia", señalan, destacando el valor humano de un proyecto que han desarrollado con "ilusión y cariño constante".

Un enclave privilegiado en el Valle del Jerte

El complejo se sitúa en pleno Valle del Jerte, uno de los entornos naturales más emblemáticos de Extremadura, muy próximo a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, un espacio protegido de gran valor ecológico.

Este valle, reconocido por la Junta de Extremadura como una de las principales zonas de interés turístico de la región, es especialmente conocido por la floración del cerezo, un fenómeno que cada primavera atrae a miles de visitantes. Este evento se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos del norte de Cáceres.

Además de este espectáculo natural, el Valle del Jerte ofrece una amplia variedad de recursos vinculados al turismo activo y de naturaleza, como rutas de senderismo, pozas naturales, cascadas y paisajes de alta montaña. La Garganta de los Infiernos, en particular, alberga formaciones geológicas únicas como los Pilones, resultado de la erosión del agua sobre la roca granítica.

El territorio también destaca por su tradición agrícola, especialmente el cultivo de la cereza, amparada por la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, que garantiza la calidad y el origen de este producto emblemático.

Turismo rural como motor de desarrollo

La trayectoria de Las Palomas refleja la evolución del turismo rural en la comarca, un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente en entornos naturales.

Complejo rural Las Palomas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Para sus propietarios, el valor diferencial del complejo reside en la cercanía con el cliente y en el trato personalizado. "Contar con el apoyo de las personas que confían en nosotros es muy gratificante", afirman.

Tras casi dos décadas de actividad, el complejo rural Las Palomas se consolida como un ejemplo de emprendimiento en el medio rural, demostrando que, pese a las dificultades iniciales, la unión de esfuerzo, innovación y arraigo al territorio puede dar lugar a proyectos sostenibles y con proyección de futuro.