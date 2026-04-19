La Diputación de Cáceres impulsa el proyecto 'Cultura Viva' con 700.000 euros para el desarrollo cultural en la provincia

La Diputación Provincial de Cáceres ha puesto en marcha en las mancomunidades de la provincia de Cáceres, el proyecto piloto ‘Cultura Viva’ en coordinación con AGCEX, Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, del que es beneficiaria la Mancomunidad Tajo Salor. Se trata de un proyecto piloto innovador en Extremadura, que con una inversión cercana a los 700.000 euros, ahonda en la gestión cultural y la cultura como herramientas para el desarrollo estratégico local y provincial y para contribuir a hacer frente al reto demográfico.

Durante un año, y a través de 16 gestores y gestoras culturales, se llevará a cabo un diagnóstico de las necesidades y particularidades culturales de las localidades integradas en las distintas Mancomunidades, entre las que se encuentra la Mancomunidad Tajo Salor.

Imagen de la guía elaborada sobre recursos culturales para los ayuntamientos. / Cedida

Asimismo, estos «agentes culturales» establecerán contactos con el tejido social y propondrán una hoja de ruta con acciones específicas para los territorios.

A partir del levantamiento de información realizado por las 16 personas expertas contratadas, se diseñará un Plan que permita poner en marcha políticas de presente y de futuro, más adaptadas a lo que la provincia demanda y necesita. «Cultura Viva en la provincia de Cáceres» no nace como un programa cultural, sino que se plantea como un modelo de desarrollo cultural y artístico territorializado, inteligente y colaborativo, que convierta la cultura en motor de cohesión social, empleo, emprendimiento y revitalización demográfica.

Con una gobernanza clara, herramientas prácticas y el uso estratégico de la IA, el proyecto aspira a convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible.

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Entre las tareas específicas que llevarán a cabo las y los nuevos gestores culturales territoriales se encuentran: Realizar un mapeo y diagnóstico del ecosistema cultural local. Dinamizar y apoyar a las entidades en diseño, gestión y promoción de actividades. Impulsar redes de colaboración intermunicipales, por ejemplo, a través de las asociaciones locales u otros actores culturales de los territorios. Gestionar la futura plataforma provincial ‘Cultural Viva IA’ e Identificar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento cultural.