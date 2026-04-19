La música tradicional extremeña sonará en 18 municipios de la provincia con el programa Folk Cáceres, que aumenta su inversión

La música de raíz volverá a ser la protagonista de los espacios públicos de la provincia con la sexta edición del programa cultural Folk Cáceres, una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial que se desarrollará entre el 1 de mayo y el 13 de junio en un total de 18 municipios.

Grupo de folklore Talandango. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde el Área de Cultura se ha reforzado este año la apuesta por el programa, tanto en número de localidades participantes como en inversión, que pasa de 57.500 a 75.000 euros. El objetivo es claro: difundir y preservar el patrimonio cultural inmaterial, especialmente a través de la música tradicional extremeña y de grupos que mantienen vivo un legado transmitido de generación en generación.

Un programa para recuperar la tradición

Folk Cáceres surgió como una línea específica dentro de las políticas culturales de la Diputación orientadas a la descentralización de la cultura y la puesta en valor de las tradiciones populares. Según recoge la propia Institución Provincial en ediciones anteriores, la iniciativa nació con la intención de acercar la música folk a los municipios más pequeños, facilitar el acceso a la cultura en el medio rural y dar visibilidad a formaciones que trabajan con el repertorio tradicional.

Este tipo de programas se enmarcan además en las estrategias culturales promovidas tanto a nivel autonómico como estatal, que destacan la importancia de proteger el patrimonio cultural inmaterial, tal y como recoge la Unesco, que considera estas expresiones, como la música popular o la tradición oral, esenciales para mantener la identidad de los territorios.

Calendario de actuaciones

El ciclo arrancará el 1 de mayo en Jaraicejo, con la actuación de Aulaga Folk, grupo de Casas del Monte que basa su repertorio en cancioneros populares y en la tradición oral. A partir de ahí, la programación se extenderá por distintos puntos de la provincia. Continuando el 2 de mayo con la actuación del Conjunto San Antonio en Acebo, Talandango en Portezuelo y Felpeyú en Villasbuenas de Gata. El 3 de mayo, será el turno de Muérdago Folk en Tiétar.

El 9 de mayo, Ceclavín acogerá a Alkonetara Folk, mientras que el 10 de mayo llegará Mansaborá Folk a La Garganta. El 16 de mayo, Acetre actuará en Pozuelo de Zarzón. El programa se retomará el 23 de mayo con los conciertos de Anhinojo Folk en Benquerencia y El Pelujáncanu en Aldeanueva del Camino. El 30 de mayo, Cilleros contará con Manu Sequera, y el 31 de mayo, Villa del Campo con EnVerea.

En junio, el festival continuará su recorrido por la provincia el día 6 con El Efecto Verdolaga en Guijo de Santa Bárbara, Llares Folk en Santibáñez el Alto y Folk con Crest en Morcillo. El 12 de junio, Trujillo acogerá a Manantial Folk, y el ciclo se cerrará el 13 de junio en Villar de Plasencia con Malquerer.

Promoción de grupos extremeños

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la apuesta por formaciones extremeñas, muchas de ellas vinculadas directamente a la recuperación del folklore tradicional. Estas agrupaciones trabajan con instrumentos, melodías y letras procedentes del acervo popular, contribuyendo a que no se pierdan expresiones culturales propias de cada comarca.

Desde la Diputación se insiste en que estos grupos son "sostenedores de un legado cultural y antropológico", en muchos casos poco conocido por el gran público, pero fundamental para comprender la identidad de la provincia.

Cultura como herramienta contra el reto demográfico

El programa Folk Cáceres no solo tiene una dimensión cultural, sino también social y territorial. Iniciativas de este tipo permiten dinamizar la vida en los municipios rurales, atraer visitantes y generar actividad económica en torno a la hostelería y el comercio local.

Imagen del artista Manu Sequera. / Cedida a El Periódico Extremadura

Diversos estudios coinciden en señalar que la programación de eventos contribuye a reforzar la cohesión social, mejorar la calidad de vida y favorecer la fijación de población, aspectos clave en territorios afectados por el reto demográfico.

Con seis ediciones a sus espaldas, Folk Cáceres se ha consolidado como una de las propuestas culturales más reconocibles de la provincia en el ámbito de la música tradicional. Su crecimiento en presupuesto y alcance refleja el interés institucional por mantener viva una parte esencial del patrimonio.

Durante más de un mes, la provincia volverá a sonar a jotas, romances y melodías populares, en una edición que reafirma el valor de la música como vehículo de identidad y como herramienta para conectar pasado y presente en el medio rural.