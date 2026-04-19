El nuevo centro residencial de Jaraíz de la Vera: un modelo de atención a la tercera edad con 192 plazas

En un momento en el que la población de Jaraíz de la Vera, como muchas otras localidades rurales de Extremadura, experimenta un creciente envejecimiento, el municipio prevé la creación de una infraestructura que se perfila como un referente en la región. Un ambicioso proyecto que no solo busca satisfacer las necesidades asistenciales de los mayores, sino también dinamizar la economía local, reforzar el empleo y garantizar un modelo sostenible de atención a la tercera edad.

El nuevo centro residencial, que se levantará en una parcela junto al Colegio Ejido, se distingue por su diseño vanguardista y su enfoque integral. Con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y una estructura de una sola planta, el proyecto ha sido concebido para ofrecer a los residentes la máxima comodidad y accesibilidad. En comparación con la actual residencia del municipio, que cuenta con solo 64 plazas, la nueva infraestructura triplicará la capacidad, ofreciendo 192 plazas distribuidas en espacios amplios y luminosos, con acceso directo a jardines y zonas verdes.

El diseño del centro apuesta por la integración con el entorno natural, incorporando huertos y espacios comunes pensados para fomentar la socialización y el bienestar de los mayores. Según el promotor del proyecto, Ismael Villalobos, el objetivo es que esta residencia se convierta en “la mejor de Extremadura”, poniendo el acento en la calidad asistencial y la autonomía de los usuarios. “Queremos ofrecer un lugar donde las personas mayores puedan seguir viviendo de forma digna y con la mayor calidad de vida posible”, afirma.

Fomentando la socialización y el bienestar

En cuanto a las actividades y programas para los residentes, el centro contará con una amplia oferta orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Las áreas comunes, como los huertos terapéuticos, el gimnasio de rehabilitación y las zonas recreativas, facilitarán la integración de los mayores en la vida comunitaria. Además, se implementarán programas de estimulación cognitiva, talleres de manualidades, clases de yoga adaptadas y actividades recreativas pensadas para promover la socialización y el bienestar físico y emocional.

El objetivo es crear un ambiente en el que los residentes se sientan como en casa, respetando sus ritmos y necesidades, al tiempo que se fomente un estilo de vida activo y saludable. En este sentido, la residencia se compromete a garantizar que los residentes con diferentes niveles de autonomía y dependencia puedan recibir atención personalizada y adaptada a sus requerimientos.

Imagen de la futura residencia 'La Pimentonera' de Jaraíz de la Vera. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

La sostenibilidad ambiental será uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Además de las zonas verdes que fomentarán la integración con el entorno, el centro contará con un sistema de climatización eficiente que utilizará suelo radiante y refrescante, lo que permitirá reducir el consumo energético y garantizar el confort de los residentes sin comprometer el medio ambiente. Asimismo, se implementarán medidas para optimizar los recursos hídricos y minimizar los residuos, alineándose con las políticas ambientales más exigentes.

Formación continua del personal: un compromiso con la calidad asistencial

Para asegurar la calidad de la atención, el proyecto contempla una inversión en la formación y capacitación del personal que trabajará en la residencia. Desde profesionales sanitarios hasta auxiliares de geriatría, pasando por personal de cocina y limpieza, todos los trabajadores recibirán formación continua para garantizar que el modelo asistencial se adapte a las necesidades de los residentes. En este sentido, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha adelantado su compromiso de priorizar la contratación de personas empadronadas en el municipio, favoreciendo especialmente el empleo juvenil y femenino.

Además de ser un referente en la atención a mayores, el nuevo centro residencial tendrá un impacto directo en la economía local. Con una inversión privada de aproximadamente 8 millones de euros, el proyecto generará alrededor de 80 puestos de trabajo directos, lo que supone un importante revulsivo para la economía de Jaraíz de la Vera y sus alrededores. Más allá de los puestos de trabajo temporales generados durante la construcción, la residencia se prevé como un motor económico a largo plazo, contribuyendo a la fijación de población y al fortalecimiento del tejido empresarial local.

El impacto económico no se limita a la creación de empleo. La residencia atraerá a profesionales de la salud, proveedores de servicios y empresas del sector sociosanitario, lo que estimulará aún más la actividad económica de la zona.

La implicación de la comunidad: un proyecto compartido

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha subrayado la importancia de la implicación de la comunidad en el desarrollo y gestión de este centro residencial. Se promoverán iniciativas para que los vecinos y vecinas del municipio se sientan parte activa del proyecto, incluyendo en el proceso de planificación y gestión del centro a asociaciones locales, voluntarios y colectivos de personas mayores. Se busca crear un espacio que no solo beneficie a los residentes, sino que también contribuya a la cohesión social de la localidad.

Este nuevo centro residencial no solo será una respuesta a las necesidades inmediatas de la población de mayores en Jaraíz de la Vera, sino que también marcará el camino hacia un modelo asistencial más sostenible, integrador y cercano a la comunidad. Con un diseño innovador, una gestión eficiente y una profunda implicación local, se erige como un referente para otros municipios de la comarca y de la región, que podrán tomarlo como modelo para el desarrollo de sus propios centros de mayores.

Este proyecto será, sin lugar a dudas, un paso importante para garantizar el bienestar de las personas mayores en la comarca de la Vera y para dar respuesta a un envejecimiento progresivo que requiere de soluciones adecuadas, accesibles y, sobre todo, humanas.