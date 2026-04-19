Pilar Galán y Eugenio Fuentes, entre los autores que participarán en la Semana del Libro de Montehermoso

El municipio cacereño de Montehermosocelebrará del 20 al 26 de abril una nueva edición de la Semana del Libro, una programación cultural que combina actividades literarias, talleres y encuentros con autores con el objetivo de fomentar la lectura entre todos los públicos.

La iniciativa, organizada por el ayuntamiento, se desarrollará en distintos espacios como la biblioteca municipal, la casa de cultura y el parque Príncipe Felipe, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas de la primavera en la localidad.

Autores protagonistas de la programación

Uno de los ejes principales de la semana será la participación de autores que acercarán sus obras al público. El lunes 21 de abril tendrá lugar la presentación de 'La mitra roja', del escritor José Manuel Robledo. Este autor extremeño ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la narrativa histórica y contemporánea, con obras que abordan episodios del pasado desde una perspectiva divulgativa. Su producción literaria se caracteriza por el rigor documental y la voluntad de acercar la historia al gran público, una línea habitual en autores vinculados al panorama cultural de la región.

Por su parte, el miércoles 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, el escritor José Manuel Correidoria impartirá un taller infantil de creación literaria. Correidoria cuenta con experiencia en el ámbito educativo y en la dinamización de la lectura entre jóvenes, participando en clubes de lectura y proyectos formativos centrados en la escritura creativa. Su labor se enmarca en una tendencia creciente de autores que combinan la creación literaria con la enseñanza y la promoción cultural.

El viernes 25 de abril será el turno de Eugenio Fuentes, uno de los nombres más reconocidos de la literatura extremeña contemporánea, quien participará en la presentación de la obra 'Wendy y el peso exacto de los días', de Pilar Galán. Fuentes, autor de novelas como 'El interior del bosque' o la serie protagonizada por el detective Ricardo Cupido, ha sido galardonado con premios como el Premio Extremadura a la Creación. Su obra se caracteriza por la construcción de atmósferas y el análisis psicológico de los personajes.

Pilar Galán, por su parte, es una escritora con una amplia trayectoria en narrativa breve y novela, reconocida con galardones como el Premio de Narraciones Breves de la Diputación de Cáceres. Su estilo combina elementos introspectivos con una mirada cercana a lo cotidiano, lo que le ha permitido consolidarse dentro del panorama literario regional.

Actividades para fomentar la lectura

La programación se completa con una amplia variedad de actividades dirigidas a distintos públicos. Entre ellas destacan los cuentacuentos a cargo de María Fraile, especialista en narración oral y animación lectora, así como talleres infantiles adaptados por edades, que buscan despertar el interés por la lectura desde edades tempranas.

Además, se celebrará una velada de audiolibros, una propuesta que refleja la evolución de los formatos de lectura y su adaptación a las nuevas tecnologías, y un escape room temático que combina ocio y cultura en un formato interactivo.

El cierre de la semana llegará el 26 de abril con la feria del libro bajo el lema "Una flor, un libro", en la que participarán librerías locales, junto a la ambientación musical de 'Voces del Barroco', contribuyendo a crear un espacio de encuentro en torno a la literatura.

Cultura y dinamización local

Desde el Ayuntamiento de Montehermoso se destaca que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la vida cultural del municipio y a reforzar el papel de la lectura como herramienta educativa y de cohesión social. La participación en actividades literarias y el acceso a la lectura en entornos rurales resulta clave para reducir desigualdades culturales y fomentar el desarrollo personal.

Con esta programación, Montehermoso impulsa la cultura como motor de participación ciudadana, ofreciendo una semana en la que libros, autores y lectores compartirán protagonismo en un entorno cercano y accesible.