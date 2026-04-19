Emprendedores de Valencia y Colombia eligen Logrosán como destino para sus proyectos empresariales y de vida

El proyecto 'En mi pueblo emprendí' ha llegado a Logrosán en una nueva sesión sobre como iniciar y desarrollar un negocio en un pueblo. Se trata una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres que busca fomentar el emprendimiento en el medio rural y fortalecer el tejido económico de los municipios de la provincia.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes municipales, agentes de desarrollo y miembros del tejido empresarial, se puso de relieve el momento de crecimiento que vive la localidad. El alcalde, Julio Roldán, destacó la reciente apertura de nuevos negocios como un taller de aluminio, una tienda de cosmética, una papelería, un servicio de masajes o una inmobiliaria, a los que se suman iniciativas en el ámbito de la construcción.

Asimismo, se señaló la llegada de emprendedores procedentes de otros territorios, incluidos nómadas digitales de Valencia y Colombia, lo que refleja el atractivo de Logrosán como destino para desarrollar proyectos de vida y negocio en entornos rurales.

Un proyecto para acompañar al emprendedor

El programa 'En mi pueblo emprendí' forma parte de las políticas de desarrollo territorial de la Diputación de Cáceres orientadas a impulsar el empleo y la actividad económica en municipios rurales. Su objetivo es ofrecer acompañamiento personalizado a personas emprendedoras, facilitar el acceso a recursos y mejorar la coordinación entre instituciones y agentes locales.

En este sentido, el proyecto trabaja directamente sobre el terreno, priorizando la atención presencial y el contacto cercano con quienes desean iniciar o consolidar un negocio. Este enfoque ha sido valorado positivamente por los participantes en la jornada, que destacaron su capacidad para detectar necesidades reales y ofrecer soluciones adaptadas a cada caso.

Además, el programa permite recoger información sobre las dificultades a las que se enfrentan los emprendedores, como la falta de asesoramiento continuado o el acceso a vivienda, con el fin de trasladarlas a futuras líneas de apoyo institucional.

Dinamización del medio rural

Iniciativas como esta se enmarcan en estrategias más amplias de lucha contra el despoblamiento. El impulso del emprendimiento local es una de las herramientas clave para fijar población en el territorio, generar empleo y diversificar la economía en zonas rurales.

En el caso de Logrosán, los agentes participantes coincidieron en que el municipio presenta condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos, aunque señalaron la necesidad de reforzar el acompañamiento a largo plazo para evitar el cierre de negocios en sus primeras fases.

Un entorno cada vez más atractivo

El encuentro evidenció también el papel creciente de los pequeños municipios como espacios de oportunidad. Factores como la calidad de vida, el menor coste de implantación y el desarrollo de infraestructuras digitales están favoreciendo la llegada de nuevos perfiles profesionales, incluidos trabajadores en remoto.

Desde la Institución Provincial se subraya que programas como 'En mi pueblo emprendí' permiten canalizar este potencial, facilitando la integración de nuevos emprendedores y apoyando a quienes ya desarrollan su actividad en el territorio.

Mirando al futuro

El proyecto continuará desplegando acciones a lo largo de este año, ofreciendo asesoramiento, formación y acompañamiento a personas interesadas en emprender en Logrosán y su entorno.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo basado en la proximidad, la innovación y el aprovechamiento de los recursos locales, consolidando el emprendimiento como una herramienta clave para dinamizar el medio rural y generar nuevas oportunidades en la provincia de Cáceres.