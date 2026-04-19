Vía Cáparra: una casa rural en Oliva de Plasencia que integra la historia romana en sus muros

En pleno Oliva de Plasencia, en un enclave marcado por el paso de peregrinos y viajeros, una casa rural ha convertido su propia construcción en parte de su atractivo. La Casa Rural Vía Cáparra destaca entre otros alojamientos turísticos de este municipo cacereño porque fue levantada reutilizando piedra original procedente del entorno del yacimiento de Cáparra, hasta el punto de reconstruir su fachada con materiales recuperados de las antiguas ruinas.

Una fachada con historia

La singularidad de esta casa rural no está solo en su ubicación, en el trazado de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, sino en la historia que guardan sus muros. Según explica la responsable del alojamiento, buena parte de la piedra visible en la fachada procede de construcciones anteriores levantadas ya con material recogido en Cáparra.

La intervención respetó los cimientos originales y reutilizó la piedra extraída de las ruinas de dos casas previas para reconstruir la fachada y mantener el aspecto que tuvo en otro tiempo. De esta forma, el yacimiento romano sigue muy presente en Oliva de Plasencia.

Fotogalería | Así es Vía Cáparra, un alojamiento singular en Oliva de Plasencia / Toni Gudiel

Cuarzo rosa y guiños al pasado

La casa incorpora además otro elemento llamativo: piedras de cuarzo rosa integradas en la fachada y también en el interior, procedentes de una mina situada a apenas un kilómetro del inmueble la casa. Se trata del único yacimiento de gemas de cuarzo rosa de alta calidad de Europa y uno de los más importantes del mundo.

Fachada con piedras de cuarzo rosa, en Vía Cáparra, en Oliva de Plasencia. / Toni Gudiel

Ese viaje al pasado romano se hace patente no solo en el exterior, sino también en la ambientación interior. Así, las habitaciones y dependencias están identificadas con nombres en latín y la decoración mantiene una línea coherente con el relato de la casa, concebida para evocar el pasado de un enclave estrechamente vinculado a Cáparra y al tránsito histórico de viajeros.

Una casa pensada para el viajero

Vía Cáparra cuenta con 360 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas. Tiene cuatro habitaciones: dos dobles, una triple y una cuádruple tipo dúplex. Todas disponen de baño privado, y la casa suma además cocina equipada, comedor para doce personas, dos salones, chimenea, terraza interior y una zona de jacuzzi.

Aunque puede alquilarse completa para grupos familiares, el alojamiento fue concebido desde su origen para funcionar por habitaciones. Esa fórmula responde a su ubicación estratégica como parada de descanso para peregrinos, viajeros que recorren la Ruta de la Plata y turistas que se desplazan entre el norte, el sur o Portugal.

Del proyecto inicial a la gestión actual

La casa fue construida entre 2010 y 2012 con la idea de que funcionara desde el principio como alojamiento rural. Su propietario es Rafael Navas, promotor del proyecto, aunque la gestión actual recae desde hace dos años en Ada Lorena Salazar, que asumió la explotación cuando el dueño se planteaba cerrar o vender el negocio.

Salazar, de origen colombiano y afincada en Plasencia, decidió mantener abierta la actividad tras haber trabajado previamente en el establecimiento. La prueba, según explica, funcionó y ha permitido dar continuidad a un negocio que hoy sigue recibiendo tanto a viajeros nacionales como a visitantes extranjeros, especialmente franceses, que utilizan este punto como escala en ruta hacia Portugal, según indica Lorena.

Un alojamiento con identidad propia

Con todo, en una zona donde no faltan propuestas de turismo rural, Vía Cáparra ha encontrado su hueco con una historia, la de una casa vinculada físicamente al legado de Cáparra. No se trata solo de una estética rústica o de una localización próxima al yacimiento, sino de una construcción que incorpora en sus propios muros materiales del entorno y convierte ese detalle en su principal seña de identidad.

Ese vínculo con la historia local, unido a su emplazamiento en una de las rutas viajeras más transitadas del norte de Cáceres, permite entender por qué esta casa rural es algo más que un simple alojamiento. Demuestra que, en Oliva de Plasencia, el paso del tiempo también se puede leer en la piedra.